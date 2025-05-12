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Bodrum'u terk eden Müjde Ar, nedenini tek tek açıkladı

Bodrum'u terk eden Müjde Ar, nedenini tek tek açıkladı
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar, Bodrum'a artık gitmediğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl yaşadığı bir kaza sonrası belinden sakatlandığını belirten Ar, bölgedeki yapılaşma ve gürültü sorunları nedeniyle Bodrum'un yaşanmaz hale geldiğini söyledi.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar, geçtiğimiz günlerde bir muhabirle yaşadığı gergin anlarla yeniden gündeme geldi. Bir etkinlik çıkışında görüntülenmek istemeyen usta oyuncu, basın mensuplarına karşı sert bir tutum sergiledi. Ancak aynı gün, olay yerinde bulunan Magazinburada muhabirine yaptığı kısa açıklamayla dikkatleri başka bir konuya çekti: Bodrum kararı.

Bodrum'u terk eden Müjde Ar, nedenini tek tek açıkladı

BODRUM'DAN VAZGEÇTİ

Müjde Ar, Bodrum'a dair verdiği kararla sevenlerini şaşırttı. Yıllardır yaz aylarını Bodrum'da geçiren sanatçı, artık bu geleneğe son verdiğini açıkladı. Ar, gürültü kirliliği ve yapılaşma sorunlarına karşı duyduğu rahatsızlık nedeniyle Bodrum'dan uzak durduğunu belirtti. Üstelik çevresel farkındalık yaratmak için yeni bir platform kurduğunu da duyurdu. Ar şu ifadeleri kullandı: Ben Bodrum'a gitmiyorum artık. Bodrum yaşanır olmaktan çıktı. Geçen sene inşaat çukurunun birine düştük arabayla, o gün bugündür belim sakat. Müjde Ar, Bodrum'un geçmişte sakin ve huzurlu bir liman olduğunu vurgulayarak, günümüzde yaşanan plansız yapılaşmanın ve yüksek sesli eğlence mekanlarının bölgenin doğasını tehdit ettiğini söyledi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

lütfen böyle haberler yapmayın bizene müjde ardan .

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Haber YorumlarıVatandaş:

cemil'i görmüştür

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Arabanın lastiği çukura düşmüş belisi incinmiş kıyamam annem

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ulkede hicbir yatirim akilla mantikla yapilmiyor ac gozlu mutahitler civarlarda arsa alarak yapilasmaya gidiyor kimss dusunmuyor bu sehrin nesi ozel diye ozel olan yerler talan ediliyor surf birilerinin cebine para girsin sirf birileri koseyi donsun zenginlessin bodrum isterse yansin yasanmaz hale gelsin iste bu yuzden diyoruz ki tarikat cemaat zir cahol akli ile devlet yonstilmez bu akil oyle bir kanser haline gelir ki ulkede ele alinacak hicbirsey birakmaz posaya cevirir atar oylede oldu zatsn

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