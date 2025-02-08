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Bodrum'da 3 Bin 500 tarih sular çekilince ortaya çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz suyunun çekilmesiyle 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden 'Kral Yolu' gün yüzüne çıktı. Yerli ve yabancı turistler bu tarihi yolu görmek için Gümüşlük Koyu'na akın etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz suyunun çekilmesiyle 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden 'Kral Yolu', gün yüzüne çıktı. Yılın bu zamanlarında ortaya çıkan yol, dronla havadan görüntülendi.

Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan ve Tavşan Adası'na kadar uzanan ve halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen tarihi sur yolları, denizin çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

BİNLERCE YILLIK TARİH ORTAYA ÇIKTI

Yılın bu zamanlarında gün yüzüne çıkan ve 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden Kral Yolu, dronla da havadan görüntülendi. Çok sayıda yerli ve yabancı turist, Tavşan Adası'na giden Kral Yolu'nu görmek için Gümüşlük Koyu'na geldi. Turistler, Kral Yolu'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum'da 3 Bin 500 tarih sular çekilince ortaya çıktı

"İNANILMAZ BİR MANZARA"

Manzara karşısında etkilendiğini söyleyen Emin Savaş, "İstanbul'da diş hekimiyim, arkadaşlarımı görmek için geldim. Burada sular çekilince bu yol kendini gösteriyor. Karşıda Tavşan Adası var. İnanılmaz bir manzara. Doğa harikası, ülkemizin her yeri muhteşem" dedi.

Bodrum'da 3 Bin 500 tarih sular çekilince ortaya çıktı

Müjdat Sungur ise "Bu bölgede teknem vardı, kürek çekerek bu ada etrafından geçerdim. Su çekildiği için bunu yapmak mümkün değil" diye konuştu.

Bodrum'da 3 Bin 500 tarih sular çekilince ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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