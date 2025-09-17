Böcek ısırığı sonrası iki hastanenin geri çevirdiği kadın hayatını kaybetti

28 yaşındaki kadın Marissa Laimou, diğer adıyla Lemos, böcek ısırığı sonucu hayatını kaybetti. Ailesi, Marissa'nın iki hastaneden geri çevrildikten sonra durumunun kötüleştiğini ve trajik şekilde öldüğünü açıkladı.

Marissa, 11 Eylül'de Londra'daki evinde hizmetçisi tarafından yatağında ölü bulundu. Yunan medyası, Eylül ayının başından itibaren baş dönmesi, kaşıntı, ateş ve enfeksiyon belirtileri göstermeye başladığını bildirdi.

Evine gelen doktor, parasetamol reçete etti ancak durumu düzelmedi. Daha sonra bir Londra hastanesine giden Marissa, kanser uzmanına (onkolog) da göründü ve başka bir hastaneye ambulansla sevk edildi.

Ancak ailesi ve arkadaşları, hastanede kendisini muayene edenin doktor değil hemşireler olduğunu ve Marissa'nın yatışına gerek olmadığı söylendiğini belirtti. Marissa, böcek ısırığı tanısı ve antibiyotik reçetesi ile akşam saatlerinde taburcu edildi.

Ertesi gün, yatağında ölü bulundu.

Annesi Bessy, kızının böcek ısırığına bağlı toksik şok sonucu hayatını kaybettiğini, ancak hangi böceğin ısırdığı hâlâ bilinmediğini söyledi. Bessy, "Kızım kanseri atlatmıştı ama bir böcek yüzünden öldü. O kadar yetenekli bir kızdı ki, tüm İngiltere ağlıyor, tüm doktorları da öyle" dedi.

Aile yakınları, otopsinin henüz yapılmadığını ve yaklaşık bir hafta süreceğini açıkladı. İlgili hastane, ciddi bir hata yapıldığını kabul ederek iç soruşturma başlattı. Teyzesi ise otopsi tamamlanmadan ailenin net bir yanıt alamayacağını söyledi.

Arkadaşları, Marissa'nın yakın zamanda Londra'da Romeo ve Juliet oyununu sahneye koyduğunu ve başka bir tiyatro projesi hazırladığını söyledi. Marissa, göğüs kanserini atlattıktan sonra yetenekli, mütevazı ve sanata adanmış biri olarak tanınıyordu.

Marissa, daha önce Paris'te ünlü tasarımcılar Sonia Rykiel ve John Galliano ile çalıştı ve ardından Londra mağazalarına uluslararası markaları tanıtan Rainbow Wave şirketini kurdu.

Laimos ailesi, köklü geçmişiyle Yunan denizcilik sektörünün en tanınmış isimlerinden biri olarak biliniyor. Aile, şimdi yüksek sosyete, moda ve tiyatro dünyalarını bir araya getiren kızlarının ölümünü büyük bir üzüntüyle yas tutuyor.