Belediye otobüsünde bayılan çocuk, kapı açılınca asfalta düştü, kafatası kırıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde özel halk otobüsünde baygınlık geçiren Osman Talha Taşkın (14), sürücünün ön kapıyı açmasıyla asfalt yola düştü, başı yere çarptı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken Taşkın'ın kafatasında kırık oluştu. Oğlunun sürekli korktuğunu ifade eden babası Hüseyin Taşkın (41), "Kapı açılmasaydı herhangi bir şey olmayacaktı" dedi.

Olay, geçen yıl aralık ayında Ereğli ilçesinde meydana geldi. Müftü Mahallesi Meydanbaşı mevkiinden 67 M 8509 plakalı halk otobüsüne binen Osman Talha Taşkın kısa süre sonra baygınlık geçirip aracın ön konsoluna doğru yığıldı. Durumu fark eden şoför Tayfun Y., otobüsü durdurup kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla Osman Talha Taşkın düştü, başı yere çarptı.

AĞIR YARALANDI

Yolcular ve çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Taşkın, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Talha Taşkın'ın çekilen tomografisinde göz bölgesinde cilt altı kanama meydana geldiği tespit edilirken, dokularda ödem, kafatasında ise kırık tespit edildi. Taşkın'ın basit tıbbi müdahale ile giderilemez ve hayati tehlikeye yol açabilecek şekilde yaralandığı belirlendi. Taşkın hastanede 1 hafta kaldıktan sonra taburcu edildi. Taşkın'ın babası Hüseyin Taşkın, polis merkezine giderek şoförden şikayetçi oldu. Doktor kontrolü devam eden Taşkın'ın başındaki hasarın iyileşip iyileşmeyeceği zaman içerisinde belli olacak.

O ANLAR KAMERADA

Halk otobüsü seyir halindeyken Taşkın'ın bayıldığı, sürücünün durumu fark ederek çocuğa dokunduğu ve daha sonra kapıyı açtığı anlar ile çocuğun düşmesi araç içi kamerasına yansıdı.

'HEPİMİZİN ÇOLUĞU ÇOCUĞU VAR'

Oğlunun kapının açılması yüzünden bu hale geldiğini söyleyen Hüseyin Taşkın, "Oğlum otobüse biniyor, herhangi bir rahatsızlığı yok ama aniden rahatsızlanmış, bayılıyor. Bayıldığını görmelerine rağmen hiçbir müdahale yapılmadan kapı açılıyor. Kapı açılınca yere düşüyor. Kapı açılmasaydı herhangi bir şey olmayacaktı. Hepimiz can taşıyoruz. Her şey olabilir. Kalp krizi, beyin kanaması, nöbet geçirebilirler. Bu tür durumlarda her şoförün eğitim alması gerekiyor. Eğitim almış olsaydı böyle bir durum olmayacaktı, çocuğumun başına böyle bir şey gelmeyecekti. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Hepimizin başına bu olay gelebilir. Yarın bir gün canlar gittiği zaman eyvah demeyelim. Eğitim şart" dedi.

'GECELERİ KORKARAK UYANIYOR'

Oğlunun gece korkarak yataktan kalktığını, psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Hüseyin Taşkın "Evden dışarıya çıkmıyor. Yatıyor. Geceleri başında nöbet tutuyoruz. İnşallah iyi olur. Allah bağışladı çocuğumu bize. Kimsenin bu şekilde bir olay yaşamasını istemiyorum. Artık bir sorumluluklarının olduğunun farkına varsınlar. Çocuğum geceleri yataktan korkarak fırlıyor. Nöbet geçiriyor. Yanında nöbet tutuyoruz. Çocuğumun durumu iyi değil. Kooperatif, dernek ve halk otobüslerinin işe el atmaları lazım. Eğitim vermeleri lazım. Şoför her ne kadar suçlu ise, bu kurumların hepsi de suçludur" diye konuştu.