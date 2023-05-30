Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni makam aracı Togg ile Kapadokya turu attı. Başkan Savran, şehit ailesi ve depremzede ile Nevşehir turu attı

Başkan Savran, şehit ailesi ve depremzede ile Nevşehir turu attı

NEVŞEHİR Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni makam aracı Togg ile Kapadokya turu attı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehirli şehit ailesine, Nevşehir'de misafir edilen depremzede çocuklara ve engelli bir vatandaşa sürpriz yaparak, onlarla birlikte yeni makam aracı Kapadokya rengindeki Togg ile Nevşehir'i ve Kapadokya bölgesini gezdi. Togg'un direksiyonuna geçen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; "Keyifler yerinde elhamdülillah. Milli ve yerli aracımız TOGG ile Nevşehir yollarındayız. Şehitlerimizin bizlere emaneti yavrularımız, depremden etkilenip şehrimizde misafir ettiğimiz çocuklarımız ve Zafer kardeşimle şehir turu yaptık" dedi.

Başkan Savran, Nevşehir Belediyesi'nin yerli ve milli yeni makam aracı Togg için: "Anlatılmaz yaşanır. Kapadokya rengi de çok yakışıyor. Gerçekten çok farklı bir araç. Bambaşka bir sürüş keyfi veriyor" dedi.