Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirtti

Güncelleme:
Diyarbakır Lice'de uyuşturucu baronlarıyla iş birliği yaparak operasyonları engelledikleri iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanları C.S., S.O. ve H.U.'nun da aralarında bulunduğu 24 sanık hakkında iddianame düzenlendi. Sanıklar için 20'şer yıl hapis cezası istenirken, rüşvet, gizli görüşmeler ve para trafiği iddiaları dosyaya girdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu baronlarıyla iş birliği yaparak operasyonları engelledikleri iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanları Binbaşı C.S., Yüzbaşı S.O., Astsubay H.U.'nun da aralarında bulunduğu 24 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar için 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"ÇAĞLAR'IN SÖZÜ BENİM SÖZÜM"

İddianamede Binbaşı C.S.'nin, uyuşturucu baronu Ş.A.'dan 1 milyon dolar, köylülerden ise 3 milyon lira aldığı belirtildi. Tanık ifadelerine göre Ş.A.'nın köylülere "Çağlar'ın sözü benim sözüm" dediği, paraların kafelerde elden teslim edildiği aktarıldı. Yüzbaşı S.O.'nun da astlarına "Tarla varsa kafanızı çevirin" talimatı verdiği tape'lere yansıdı.

Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirttiBaronlarla iş birliği yaptığı öne sürülen Binbaşı Ç.S.

ŞİFRELİ GÖRÜŞMELER VE PARA TRAFİĞİ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; sanıkların uyuşturucu baronlarıyla Ankara'da gizli görüşmeler yaptığı, on binlerce doların kuyumcular aracılığıyla teslim edildiği, hasat sonrası 65 bin dolar ödeme yapıldığı tespit edildi. Ayrıca baronlardan A.K.'nın Jandarma'ya kayıtsız giriş-çıkış yaptığı belirlendi.

Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirttiÖldürülen korucu Yüksel Bayrak

KİLİT TANIK SUİKASTLE ÖLDÜRÜLDÜ

Dosyanın tanığı olan eski korucu Yüksel Bayrak (51), iddianamenin kabul edilmesinden sadece 5 gün önce ensesine tek kurşun sıkılarak öldürüldü. Cinayeti işleyen 15 yaşındaki H.B., ifadesinde "Halama kötü davrandığı için öldürdüm" dedi.

ÇÜRÜK ÇETE MİLYONLAR KAZANDI

İddianamede, Binbaşı C.S.'nin başını çektiği çetenin en az 12 olayda milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı, askeri bilgileri uyuşturucu baronlarına sızdırdığı ve sevkiyatların organize edilmesine aracılık ettiği vurgulandı.

Haber YorumlarıCihat Altin:

Devlet kimlere teslim

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdem Kula:

YAZIKTIR GÜNAHTIR, ADALETSİZLİĞİN VERİLEN CEZALARIN YETERSİZLİĞİNİ BU HALK HERYERDE BAGIRIYOR .MİLYON DOLARLAR KALDIRIYIORLAR ALDIKLARI CEZA 5 YIL 10 YIL SİYASET PİS İŞLERİN TAM KALBİ OLMUŞ GİTMEYİN SİYASETÇİLERİN PEŞİNDEN

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

ya bu ırkçılık Türkçülük yapanlara gelsin demek ki Türkçülük değil iyi insan olmak önemli bak pkk ya bile destek olan turkler var

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Alp:

Kaşif kozinoglu gibi nice kahramanlar hapislerde öldü. Bu mevcut yönetim başta olduğu sürece ben gözümün gördüğünden başkasına inanmam

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıThranduil:

Artık çeteler 14-15 yaşındakileri kullanıyor. Mevcut yasa halka ve devlete değil de çetelerin mafyaların lehine işliyor. Bir ülkenin istisnasız her noktasından irin akar mı?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaci Taştan:

Üzücü ama dogrudur. Rüşvet siyasetten tutda rn ant kuruma kadar yayılmış. Para hırsı Dinin ve edilen yeminlerin önüne geçmiş. Ülkeyi herkes oturdugu makamın gücü kadar satar olmuş. Yine bimhalt uapamayan ülke satamayannyek kesim FAKİRLER , ORTA HALLİLER, onlarada makam mevki versek belki pnlarda yapar.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
