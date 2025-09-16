Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirtti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu baronlarıyla iş birliği yaparak operasyonları engelledikleri iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanları Binbaşı C.S., Yüzbaşı S.O., Astsubay H.U.'nun da aralarında bulunduğu 24 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar için 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"ÇAĞLAR'IN SÖZÜ BENİM SÖZÜM"

İddianamede Binbaşı C.S.'nin, uyuşturucu baronu Ş.A.'dan 1 milyon dolar, köylülerden ise 3 milyon lira aldığı belirtildi. Tanık ifadelerine göre Ş.A.'nın köylülere "Çağlar'ın sözü benim sözüm" dediği, paraların kafelerde elden teslim edildiği aktarıldı. Yüzbaşı S.O.'nun da astlarına "Tarla varsa kafanızı çevirin" talimatı verdiği tape'lere yansıdı.

Baronlarla iş birliği yaptığı öne sürülen Binbaşı Ç.S.

ŞİFRELİ GÖRÜŞMELER VE PARA TRAFİĞİ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; sanıkların uyuşturucu baronlarıyla Ankara'da gizli görüşmeler yaptığı, on binlerce doların kuyumcular aracılığıyla teslim edildiği, hasat sonrası 65 bin dolar ödeme yapıldığı tespit edildi. Ayrıca baronlardan A.K.'nın Jandarma'ya kayıtsız giriş-çıkış yaptığı belirlendi.

Öldürülen korucu Yüksel Bayrak

KİLİT TANIK SUİKASTLE ÖLDÜRÜLDÜ

Dosyanın tanığı olan eski korucu Yüksel Bayrak (51), iddianamenin kabul edilmesinden sadece 5 gün önce ensesine tek kurşun sıkılarak öldürüldü. Cinayeti işleyen 15 yaşındaki H.B., ifadesinde "Halama kötü davrandığı için öldürdüm" dedi.

ÇÜRÜK ÇETE MİLYONLAR KAZANDI

İddianamede, Binbaşı C.S.'nin başını çektiği çetenin en az 12 olayda milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı, askeri bilgileri uyuşturucu baronlarına sızdırdığı ve sevkiyatların organize edilmesine aracılık ettiği vurgulandı.