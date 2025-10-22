Haberler

Barajlar sıfırı gördü! 12 saatlik su kesintileri 6 gün daha uzatıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Barajlar sıfırı gördü! 12 saatlik su kesintileri 6 gün daha uzatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kuraklık nedeniyle ortalama baraj doluluk oranları yüzde sıfıra düştü. Su kaynaklarının azalması nedeniyle BUSKİ, planlı olarak yapılan 12 saatlik su kesintilerinin 6 gün daha uzatıldığını duyurdu. Kesinti bu akşam saat 17.00 itibarıyla başlıyor.

"Su şehri" olarak bilinen Bursa'da yaşanan kuraklık nedeniyle su kesintileri sürüyor. Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ), iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle su kesintilerinin 6 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Barajlar sıfırı gördü! 12 saatlik su kesintileri 6 gün daha uzatıldı

GÜNLÜK 100 BİN METREKÜP SU TASARRUFU HEDEFLENİYOR

22 Ekim-28 Ekim tarihleri arasında yapılacak su kesintileriyle ilgili BUSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.'

Barajlar sıfırı gördü! 12 saatlik su kesintileri 6 gün daha uzatıldı

KESİNTİ BU AKŞAM BAŞLIYOR

Bursa'nın merkez ilçeleri Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve merkeze yakın ilçeleri Gürsu, Kestel ve Mudanya'nın belli bir kısmına su sağlayan Nilüfer Barajı'ndan sonra Doğancı Barajı'nda da su seviyesi yüzde sıfıra düştü. Su kaynaklarının azalması nedeniyle BUSKİ günlük 12 saat süren su kesintilerini 6 gün uzattı. Kesintiler bu akşam saat 17.00'de başlayacak.

Kesinti yapılacak ilçeler ve mahalleler şöyle:

Barajlar sıfırı gördü! 12 saatlik su kesintileri 6 gün daha uzatıldı

Barajlar sıfırı gördü! 12 saatlik su kesintileri 6 gün daha uzatıldı

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDüsünür:

3 Ay once meclisten iklim kanunu gecti 3 once barajlarin doluluk orani %42 olarak belirlenmis. peki bu sular nereye gitti cvp istiyor musunuz ? Paris iklim anlasmasi. İklim kanunu ve acik semalar anlasmasinin korkunc gerceklerini arastirin. Arastiramiyormusunuz ? O zaman sessizde 2030 felaketini bekleyin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet:

korkunç inşallah düzrelir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

Yağmur Duasına Çıkılsın Bi An Züğürt Ağa Filminden Bİr Replik Geldi Gözümün Önüne (Ben Yapacagimi Yapmişem Ama Aranızda Cünüp Vardir Tühhh Senin Şıklıgına Sensin Cenabet :))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdahmer:

Kripto piyasasında güven ve kazanç genelde bir arada bulunmaz, ama Olivia bunu başarmış. $42.000’lık işlemle 8.8 BTC kâr ettim. Her sinyalinde detaylı açıklama yapıyor, bu da bana büyük bir güven sağladı. Olivia sayesinde yatırımlarım düzenli hâle geldi. Telegram’dan iletişime geçin: @oliviasydney.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 14 ölü, 29 yaralı
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.