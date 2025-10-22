Barajlar sıfırı gördü! 12 saatlik su kesintileri 6 gün daha uzatıldı

"Su şehri" olarak bilinen Bursa'da yaşanan kuraklık nedeniyle su kesintileri sürüyor. Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ), iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle su kesintilerinin 6 gün daha uzatıldığını duyurdu.

GÜNLÜK 100 BİN METREKÜP SU TASARRUFU HEDEFLENİYOR

22 Ekim-28 Ekim tarihleri arasında yapılacak su kesintileriyle ilgili BUSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.'

KESİNTİ BU AKŞAM BAŞLIYOR

Bursa'nın merkez ilçeleri Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve merkeze yakın ilçeleri Gürsu, Kestel ve Mudanya'nın belli bir kısmına su sağlayan Nilüfer Barajı'ndan sonra Doğancı Barajı'nda da su seviyesi yüzde sıfıra düştü. Su kaynaklarının azalması nedeniyle BUSKİ günlük 12 saat süren su kesintilerini 6 gün uzattı. Kesintiler bu akşam saat 17.00'de başlayacak.

Kesinti yapılacak ilçeler ve mahalleler şöyle: