Balıkesir Kent Konseyi Şehre Vefa Meclisi Üyeleri 50. Yılını Aşan Çiftleri Ziyaret Ediyor

Balıkesir Kent Konseyi Şehre Vefa Meclisi Üyeleri evliliklerinde 50 yılını aşmış çiftlere ziyaretlerde bulunuyor, hazırladıkları küçük hediyeleri takdim ederken, çiftlerle hayata ve yaşanmışlıklara dair sohbet ediyorlar.

Meclis üyeleri ilk ziyaretlerini İvrindi Akçalören kırsal mahallesinde ikamet eden ve evliliklerinin 69. yılını kutlayan, 4 çocuk, 9 torun ve 5 torun çocuğu sahibi olan Ayşe Yıldırım ile İsmail Hakkı Yıldırım çiftine gerçekleştirdi. Çift ile keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştiren konsey üyeleri çiftin çocukları ile de tanışma fırsatı buldu.

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Kent Konseyi Şehre Vefa Meclisi Başkanı Gökmen Karadağ 'Toplumun temelini oluşturan en önemli unsur ailedir. Günümüzde ne yazık ki evlilik ve aile kurumu çeşitli sebeplerle dejenere edilip, eski saygınlığının yok edilmeye çalışıldığını hep birlikte üzülerek gözlemliyoruz. Bizler de bu sebeple aile bağlarını sımsıkı tutan ve evliliklerinde yarım asırı devirmiş ailelerimizi tespit ederek ziyaret etmek istedik. İl genelinde elli yılı devirmiş evliliklerin sayısının fazla olması bizleri mutlu ederken, üyelerimiz aracılığı ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olması sebebiyle yüz çiftimizi tespit ederek, kendilerini evlerinde ziyaret ettik. Büyüklerimizin hayata da dair tecrübelerini dinlerken kah güldük kah hüzenlendik, nasihatlarını dinledik. Gününün anısına fincan setlerimizi ve kahvemizi hediye ettik. Bizlerin de güzel anılar biriktirdiği ziyaretler oldu. Projemizi hayata geçirmeden evvel konuyu kendileri ile paylaştığımız Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz ve Kent Konseyi Başkanımız Sayın Mürsel Sabancı'dan büyük destek gördük. Bu projemize verdikleri destek hem de şehirde Vefa olgusunun yaygınlaşması noktasında gösterdikleri çaba için kendilerine teşekkürü bir borç biliriz' dedi. - BALIKESİR