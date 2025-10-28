Balıkesir'deki depremde Manisa'da bir evin tavanı çöktü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesi'nde bir evde hasar meydana geldi. Tek katlı bir evin tavanı çökerken evde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Sarsıntının ardından evin bazı duvarlarında da derin çatlaklar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Yetkililer, bölgede olabilecek artçı sarsıntılara karşı vatandaşları hasarlı yapılardan uzak durmaları konusunda uyardı.