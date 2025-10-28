Haberler

Balıkesir'deki depremde Manisa'da bir evin tavanı çöktü

Balıkesir'deki depremde Manisa'da bir evin tavanı çöktü
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik deprem çevre illerde de büyük panik yaşanmasına neden olurken Manisa'da bir evin tavanı çöktü.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesi'nde bir evin tavanı çöktü.
  • AFAD ve jandarma ekipleri hasarın olduğu bölgeye sevk edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesi'nde bir evde hasar meydana geldi. Tek katlı bir evin tavanı çökerken evde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Sarsıntının ardından evin bazı duvarlarında da derin çatlaklar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Yetkililer, bölgede olabilecek artçı sarsıntılara karşı vatandaşları hasarlı yapılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500
