Balıkesir'deki 6.1 Büyüklüğündeki Deprem ve Gelenbe Fayı Analizi

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğünde depreme ilişkin, "Gelenbe Fayı, bariyer görevi görüyor. Üzerine gelen stresi güneye ve kuzeye yayıyor. Kuzeye doğru aktarırsa Balıkesir tarafına aktarabilir. Balıkesir Fayı'nın Gökçeyazı segmenti burada. Orası, önemli bir bölge. Balıkesir ilinin merkez olarak yerleştiği bir fay. Kritik bir yer olarak değerlendirilebilir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; 10 Ağustos'ta saat 19'53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde şiddetli hissedildi. Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binada Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi.

'ARTÇILAR 4 BİNİ GEÇMİŞ DURUMDA'

DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı depremini değerlendirdi. Depremde 6.1 büyüklüğünde ana şok yaşandığı belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Depremden önce de öncü şoklar vardı. Artçılar 4 bini geçmiş durumda. En büyük artçılar 4.5, 4.6 büyüklüğünde. Bu depremin özelinde 5 büyüklüğüne kadar çıkabilir. Önemli bir kısmı, Sındırgı Fayı üzerinde gerçekleşiyor. Bir kısmı da güney kısmındaki dağlık alanda yaşanıyor. Bu da Sındırgı Fayı'nın dışındaki fayların da sisteme katıldığını gösteriyor. Bu faylarla ilgili çalışmalar sürüyor" dedi.

'DEPREMLERİN HEPSİ, GELENBE FAYI'NIN ÜZERİNDE BİTİYOR'

Gelenbe Fayı'na dikkati çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Sındırgı, Simav Fay zonunun en batı ucu. Deprem, bu fay zonunun en batı ucunda gerçekleşti. Bunun da batısında Gelenbe Fay zonu var. Bu fay, Sındırgı Fayı'na dik bir fay. Depremlerin hepsi, Gelenbe Fayı'nın üzerinde bitiyor. Daha batıya geçemiyor. Gelenbe Fayı, bariyer görevi görüyor. Depremlerin doğuya doğru kaydığı bir model ortaya çıkıyor. En batıda bir kırılma gerçekleşiyor. Ondan sonraki artçılar daha doğuda gerçekleşiyor" diye konuştu.

'AKHİSAR VE KIRKAĞAÇ TARAFLARINDA BAZI DEPREMLER BEKLENEBİLİR'

Gelenbe Fayı'nın literatürde 'transfer fayı' olarak geçtiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Üzerine gelen stresi güneye ve kuzeye yayıyor. Güneye devam etmesi durumunda Akhisar ve Kırkağaç taraflarında bazı depremler beklenebilir. Kuzeye doğru aktarırsa Balıkesir tarafına aktarabilir. Balıkesir Fayı'nın Gökçeyazı segmenti burada. Orası, önemli bir bölge. Balıkesir ilinin merkez olarak yerleştiği bir fay. Kritik bir yer olarak değerlendirilebilir. Gelenbe Fayı etkilendi. Bazı depremler oldu. Ama kırılma beklemiyoruz. Kırılma olursa bu fay 7 büyüklüğünde deprem üretebilir" dedi.