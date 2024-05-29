Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleriyle Vatandaşların Yanında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliği esas alarak hizmetlerini sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, 3 noktada, 5 ekip ve 20 personelle hizmet veren evde bakım ekipleri, 20 ilçede kişisel ihtiyaçlarını gideremeyen ya da özel gereksinimi bulunan bireylerin ev temizliği ve kişisel bakımını gerçekleştiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nden talep oluşturulması doğrultusunda iş planını belirleyen ekipler, rutin periyotlarda ilgili adrese kadar gidip ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerini steril bir şekilde büyük bir titizlikle yapıyor.

HASTALIK İHTİMALLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ev temizliği ve kişisel hijyen taleplerini karşılayamayan özel gereksinimli vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmeleri amacıyla hayata geçirilen evde bakım hizmetleri özel gereksinimli bireyler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Düzenlenen çalışma kapsamında böylece sağlıklı ortamda, sağlıklı yaşayan bireylerin hastalık ihtimallerinin de önüne geçiliyor.

"ÇOK MEMNUNUZ"

Yatağa bağımlı annesi için evde bakım hizmeti alan Balıkesir Alzheimer Hasta Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Aköz, evde bakım hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirterek şöyle dedi:

"Daha önceleri kendimiz hastaları yıkamakta çok zorlanıyorduk. Ben yıkayabilsem de hastalarımızı yakınları aileleri yıkayamıyorlar. Her tarafı tutmayan bir kişi, bu kadın bunu asla çevirip yıkayamadığı için Allah'a şükür 3 senedir yatalak olmasına rağmen benim annemin hiçbir tarafında yarası, beresi yok. Bu hizmetin devamı, bizim Balıkesir'in yaşlıları ve yatalakları için çok elzem bir şey."

"BÜYÜK BİR AİLE GİBİYİZ"

Özel gereksinimli oğlu için evde bakım hizmetinden yararlanan Mümin Saraçoğlu da, "Allah razı olsun; geliyorlar, temizliyorlar, bakıyorlar. Rabbim onlara hayırlısını versin her şeyin, ayakları yere düz bassın. Allah razı olsun belediyemizden; camlarımı siliyorlar, evimi temizliyorlar, çocuğu banyo yaptırıyorlar. Güzelce temizleyip gidiyorlar, büyük bir aile gibiyiz." İfadelerini kullandı.