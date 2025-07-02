Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında

Türkiye'nin farklı bölgelerinde son günlerde etkili olan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden güncel bilgileri paylaştı.

YÜREKLERE SU SERPEN HABER

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre; İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar, Kula ve Saruhanlı ilçeleri ile Bilecik'in Vezirhan beldesindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesi ve Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki yangınlarda ise büyük ölçüde kontrol sağlandı. Bu bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yumaklı, yangınlarla mücadelede görev alan tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir" dedi.

YANGIN RİSKİNE KARŞI UYARI

Bakan Yumaklı, meteorolojik verilere göre önümüzdeki bir haftalık süreçte yangın riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

Anız yakmayın

Ormanlık alanlarda ateş yakmayın

Sigara izmariti atmayın

Çöp ve atıkları doğaya bırakmayın

Tarım makineleriyle çalışırken su tankeri bulundurun

Duman veya alev fark edildiğinde vakit kaybetmeden 112'yi arayın

"ASIL BAŞARI YANGINLARI SÖNDÜRMEK DEĞİL"

Yumaklı, "Asıl başarı yangınları söndürmek değil, hiç çıkmasını sağlamaktır" diyerek ormanların korunmasında toplumsal bilinç ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.