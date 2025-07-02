Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında

Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
Haber Videosu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Manisa ve Bilecik'teki orman yangınlarının tamamen, Hatay ve Manisa Ahmetli'deki yangınların ise büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki bir hafta yangın riski yüksek; bakanlık vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde son günlerde etkili olan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden güncel bilgileri paylaştı.

YÜREKLERE SU SERPEN HABER

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre; İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar, Kula ve Saruhanlı ilçeleri ile Bilecik'in Vezirhan beldesindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesi ve Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki yangınlarda ise büyük ölçüde kontrol sağlandı. Bu bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yumaklı, yangınlarla mücadelede görev alan tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir" dedi.

YANGIN RİSKİNE KARŞI UYARI

Bakan Yumaklı, meteorolojik verilere göre önümüzdeki bir haftalık süreçte yangın riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

  • Anız yakmayın
  • Ormanlık alanlarda ateş yakmayın
  • Sigara izmariti atmayın
  • Çöp ve atıkları doğaya bırakmayın
  • Tarım makineleriyle çalışırken su tankeri bulundurun
  • Duman veya alev fark edildiğinde vakit kaybetmeden 112'yi arayın

"ASIL BAŞARI YANGINLARI SÖNDÜRMEK DEĞİL"

Yumaklı, "Asıl başarı yangınları söndürmek değil, hiç çıkmasını sağlamaktır" diyerek ormanların korunmasında toplumsal bilinç ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Katarlıların yüreğine su serpti işlem tamamdır diye

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Yıllardır orman yangınlarına imar vermek dışında ne yaptınız? Nasıl önlem aldınız? İzmir de Bornova yandı 1 ay sonra yanan yerler imara açıldı! Marmaris bodrum aynı şekilde değil mi ?

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHeyy Heyyy:

araplara müjde otel yerleri hazır

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Ece Erken, bir dönem 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti!

Bir dönem "Eniştem" diyordu! Aşkın ilk fotoğrafı geldi
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var

Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı?
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.