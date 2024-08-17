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Bakan Yumaklı'dan sevindiren haber: Milas yangını kontrol altına alındı, baskı azaltıldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarını yerinde incelemek üzere sahada. Bakan Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangını da inceledi ve alevlerin genişlemesini engellemek için alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Yumaklı, "Baskıyı azalttık. 8 uçak ve 14 helikopter ile müdahale ediyoruz. Kısa zamanda sevinçli haberi vereceğiz" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir ve Aydın'da etkili olan orman yangınlarına yönelik kapsamlı incelemeler yapmak üzere sahada. İzmir'in Örnekköy bölgesinde başlayan ve hızla yayılan yangının ardından, Bakan Yumaklı yangın bölgesini ziyaret etti. Daha sonra Aydın'ın Bozdoğan ilçesine hareket eden Yumaklı, alınan tedbirleri gözden geçirerek basın mensuplarına son durum hakkında bilgi verdi.

"BASKIYI AZALTTIK, ÇALIŞMA 8 UÇAK VE 14 HELİKOPTERLE DEVAM EDİYOR"

Bakan Yumaklı açıklamasında, "Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve Manisa Gördes'te enerji düşürüldü. Yeni bir yangın çıkmazsa biz bu yangınlara öncelik vereceğiz." dedi.

Aydın Bozdoğan'da baskıyı azalttıklarını, 8 uçak ve 14 helikopterle çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yumaklı, "Bu uçaklardan birisi de geçtiğimiz günlerde, haftalarda Türkiye'ye getirmiş olduğumuz B-200. Ağır sınıf yangın söndürme uçağı. Onu da buraya yönlendirdik. Arkamızda bulunan dumanlarını gördüğünüz kuzey hattı yangının çıkış noktası olan Alhisar köyüne yakın olan bir nokta. Maalesef burada da kırsal alanda başlayıp ormana sirayet eden bir yangın var.

Kesin olmamakla beraber yine bir dikkatsizlik sonucu bu duruma geldiğimizi düşünüyoruz. Dün bahsetmiştim adeta bayrak direğini yatıracak derecede bir rüzgar vardı. Şimdi de var ama dünkü gibi değil. Kuzey ve güney hattı olarak iki noktamız var. Kuzey değil ama güney hattı bizim için kritik. Çünkü o noktayı aşması durumunda çok verimli ormanlar var. Orada bizi çok çok daha zorlayacak" dedi.

"10 PERSONEL VE 59 VATANDAŞ DUMANDAN ETKİLENDİ"

Rüzgarın çok ciddi bir şekilde artması durumunda ekipler için hayati tehlikenin bulunduğunu söyleyen Yumaklı, "Güre, Hışımlar ve Malküpü mahalleri tahliye edildi. Hışımlar'da 3 ev Örmepınar'da da iki ev hasar görmüş durumda. 10 personelimiz ve 59 vatandaşımız dumanlardan etkilendi ama sağlık durumları açısından herhangi bir risk yok" ifadelerini kullandı.

"AÇIK ALANDA KİBRİT BİLE ÇAKMAYIN"

Rüzgar nedeniyle yangına müdahalenin zorlaştığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Eğer başka bir yangın çıkmazsa bu yangınlardan güzel haberler vereceğiz. Bizi zorlayan aslında meteorolojik şartlar. Bütün vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Açık alanda bir kibrit bile çakmayın, pikniklerde mangal yakmayın, izmaritleri yere atmayın. Vatandaşlarımız hassasiyet göstermeli. 9 km'lik bir hat oluştu. Açık alanlar var. Sadece orman alanları yok. Her şey bittikten sonra teşkilatımız etkilenen alanları bildirecek. Etkilenen alan yanan alan değildir. Bunlarla ilgili kesin olarak arkadaşlarımız açıklıyor.

Haberler.com / Eymen Dursun - Yaşam

Tarım ve Orman Bakanı Helikopter Bozdoğan Aydın Milas Çevre Yaşam Politika Haberler

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