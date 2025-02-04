Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! İşte yeni dönemin detayları
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı

İmamoğlu'ndan "Karşıyım" diyen Mansur Yavaş'a yanıt geldi

Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi'nde son 1 haftada 500'den fazla depremin meydana gelmesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "Ege'deki durdurulamayan sarsıntıları hep beraber izliyoruz. Bu depremler Santorini adasındaki volkanın olduğu bölgede yoğunlaşıyor. Benzer bir hareketlilik yeniden başladı ve sarsıntılara neden oluyor" dedi.

Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde son 1 haftadır süren deprem fırtınası paniğe neden oldu. Bölgede 500'den fazla deprem kaydedilirken, en büyüğü 5,2 ve 4,9 büyüklüğüne ulaştı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis halkı sakin olmaya çağırırken, binlerce kişi adaları terk ediyor. Paniğe neden olan bu deprem fırtınası Türkiye'den de yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili son açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

6 Şubat depremleriyle ilgili hatırlatmada bulunan Bakan Kurum, "Biz deprem bölgesinin kardeşi olmaya adayız. Onların mutluluğu, gelecekle ilgili ümidi bizim için her şeyden öte. Şu anda buluşmamızın adı asrın ihyası. 11 ilimizde sadece yuva değil, tarihi, kültürel mekanları da hem mimarı hem de bölgenin ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden ihya ediyoruz. Hiç kimseyi mahallesinden uzaklaştırmayacağız dedik, bu anlayışla çalışıyoruz. Anadolu coğrafyası depremler coğrafyasıdır. Hiçbir annemizin yavrusunu hiçbir yavrumuzun annesini enkaz başında beklemesini istemiyoruz. Biz bu acılara çok şahitlik ettik." dedi.

EGE'DEKİ DEPREMLER

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

Ege'deki durdurulamayan sarsıntıları hep beraber izliyoruz. Bu depremler Santorini adasındaki volkanın olduğu bölgede yoğunlaşıyor. Benzer bir hareketlilik yeniden başladı ve sarsıntılara neden oluyor. Bunun için kendiliğinden yıkılan binaların, hem de durdurulamayan sarsıntıların verdiği mesaj. Bu mesaj açıktı, depreme hazırlık mücadelemizin ne kadar acil olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir.

İSTANBUL İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

İstanbul'un yeni bir depremi kaldıracak gücü yok, ülkemizin de depremi kaldıracak gücü yok. İstanbul'da 7.5 milyon konutun 1.5 milyonu yüksek risk altında. İstanbul'da acilen yıkılacak 600 bin evde oturuluyor. İstanbul'da başlatmış olduğumuz dönüşüm uygulamalarını daha da hızlandırmak zorundayız. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

Kentsel dönüşümden sorumlu olan belediyelerden artık, diğer tüm gündem ve gereksiz tartışmaları bırakmalarını istiyoruz. Hep birlikte herkes kendi üstüne düşeni yapmalı. Biz devlet olarak sahada tek bir dakika bile ayrılmayacağız. Gece-gündüz dönüşüm için mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

SOSYAL KONUT PROJELERİ

Dar gelirli vatandaşlara müjde vermiştik. Sosyal konut projelerimizin yapılacağını Cumhurbaşkanımız müjdelemişti. Şimdi sözümüzü tutmak için sosyal konut genelgemizi valiliklere gönderdik, kendilerinden sosyal konut yapılacak arazileri belirlemelerini istedik. Milletimizin ev ihtiyacını karşılayacak adımları atmaya devam edeceğiz.

Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
img

Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! İşte yeni dönemin detayları
img

Paranın merkezine kara para operasyonu
img

En yakın müttefiki ABD'yi tehdit etti
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSalih ÇAKIR:

Ege'deki durdurulamayan sarsıntılar ne demek. Ne kadar saçma ve gereksiz bir cümle.

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Bu Fasulyeyi Muhatap Almayin, Isgal Edip Haksiz Kazanc Sagladigi RESMI KURUM DEPARTMANLIGININ Performansina Bakin..Simdi de Etrafiniza Bakin..Ne Goruyorsunuz ?..Hindistan Gorunumlu Koca Bir Ciftlik..Di mi ??...

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

On bir ilimizde olan deprem hasarlarını onarıp oraları ihya ediyormuş . Bu adam hala nasıl söz sahibi oluyor anlayamıyorum . İstanbul belediye başkanlığını kazanamayınca bakanlık verildi . Nasıl bir liyakat(?) bu ?Nasıl bir tor... Hakikaten yaa , bu işlerde de güdümlü füze var mıdır ki ?

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Güneş:

bol bol Dini levha asin burda bilim diyenler tamam da tedbir de al ama suan alindi mi hayir evlerin suan yuzde 90 20 yillik eski dayanaksız dönüşüme girmedi ayrica bilim herseye yeterli degil Dua da Din olmali Din ve bilim birlikte olmali bilimin kanser gibi care bulamadigi gücünün yetmedigi seyler de var ama YÜCE ALLAH herseye gücü yeter ALLAH nasil ey ateş ibrahime esenlikli ol deyip o atesi gul bahcesine döndürduyse depremi de yangini da durdurabilir Allah bizim gibi ol der oldurur ornegin abd bize nukler saldiri yapma istese Allah ol der silahi harekete geciren sistem yazilim bozulur boylece o silah harekete gecirilemez istedigi kadar trump sifreyi girsin çalışmaz suan benim su yorumu yazmam bile Yuce Allah in izni iledir Allah izin vermeden ne deprem olur ne yangın örneğin deprem Ey rabbim olayim mi diye sorar Allah ol ya da sen bilirsin derse olur izin vermezse olmaz Ayette onun iznj olmadan bir yaprak bile düşmez der

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYeşim:

Dikkate alınacak biri değil :) şahsen gebeş kaplumbağayı dikkate alırım bunu almam.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınail karayel:

Masallar masallar, İstanbul belediye seçimlerinde iki cümle kurup konuşamadığını gördük,sen değil bakan tamirci çırağı bile olamazsın

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

EMRAH GÜNEŞ , senin yazıların neden bu kadar çok harfli de bizimkiler 500 karakterle sınırlı ? Bu kadar milletin hakkını yiyen ...........Noktadır benleriiiniii sayaaamadıım beeenn

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Emrah Güneş: bahsettiğin güç İsrail'in Filistinli çoluk çocuğa zulmüne niye izin veriyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Deliksiz süzgeç

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMüdessir Östüzün:

Artık kıyametin habercisi çok tövbe edin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paranın merkezine kara para operasyonu! Kapalıçarşı'nın tepe ismi gözaltında

Paranın merkezine kara para operasyonu
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.