Bafra'da 133 yıllık konak halk eğitim merkezi olarak hizmete açıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde metruk haldeki 133 yıllık konak restore edilerek "Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi" olarak hizmete açıldı.

1890 yılında Efrahim Ağa Konağı olarak yapılan ve yüz yılı aşkın bir sürede eğitim-öğretim yapılan tarihi bina, iş adamı Mehmet Yıldız tarafından restore ettirildi. Restorasyonu yapılarak "Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi" ismi verilen binanın açılışı ve gelenek yıl son sergisi Vali Zülkif Dağlı'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "Halk Eğitim Merkezi olarak 7'den 70'e her alanda kurslarla hizmet etmekteyiz. Şu anda 21 bin 248 kursiyer, 1417 kursumuzda 400 usta öğreticimizle faaliyetlerini yürütmektedir" dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Kültürümüz zaman değirmeni içerisinde, binlerce yıllık öğütülen değerlerimizdir. Bu değerlerimiz insana dairdir, dolayısıyla toplum yararınadır. Bu değerlerin günümüzde ortaya çıkması ve gelecek nesillere aktarılması fevkalade önemlidir ve bunu önemsiyoruz. Bir insanın sağlığı, toplum sağlığı nasıl önemliyse, kültür sağlığının da devam etmesi o derece önemlidir. O yüzden biz bu halk eğitim merkezlerimizin bir kültür sağlığı merkezi olarak görüyoruz ve değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Vali Zülkif Dağlı ise "3 yıl önce biz burayı ziyaretimizde metruk, bakımsız ve hiç kullanılmaz haldeydi. Kaldı ki bu bina 1890 yılında Efrahim Ağa Konağı olarak yapılmış, ardından yüz yıla aşkın bir süredir de hep eğitime hizmet etmiş. Hem Mehmet Bey hem Fehmi Bey ve birçok Bafralı hemşerimiz, kardeşimiz, büyüğümüz bu okuldan mezun olmuş. Siz bununla da yetinmiyorsunuz İnegöl'deki eğitim kompleksini biz biliyoruz. Ne kadar devasa bir hayır işi ve eğitim yuvası olduğunu. Diğer taraftan Sultan Ahmet Camisi'nin çok başarılı ve güzel bir şekilde yapıldığını ve halkımızın ibadetine tekrar açıldığını biliyoruz. 1612 yılında I. Ahmet tarafından tamamlanan bu camiyi siz 406 yıl sonra hayata kazandırmış oldunuz. Bu manada da size müteşekkirim. Fehmi Bey'e de gerçekten müteşekkiriz. Hem Samsun'da hem İstanbul'da hem İnegöl'de, Türkiye'nin değişik yerlerinde konusunda en büyük sektörü Mehmet Bey ile birlikte temsil ediyorlar ve buraya tekrar geldiğiniz için tekrar hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi tarafından halk oyunları ve müzik şöleninin ardından Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi'nin açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi. Açılış sonrası kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru ürünler gezildi. Vali Dağlı, iş adamı Mehmet Yıldız ve ağabeyi Fehmi Yıldız'a plaket verdi. Ayrıca iş adamlarına hatıra olarak mezuniyet belgelerini takdim etti.

Açılışa Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapı, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri ve davetliler katıldı. - SAMSUN