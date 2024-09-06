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Ayasofya eski baş imamından tartışma yaratacak çağrı: Yeni anayasada laiklik olmasın

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Ayasofya'nın eski baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepki çekti. Sık sık laiklik hakkında yaptığı yorumlarla konuşulan Boynukalın, en son ''1921 ve 1924 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün'' paylaşımı yapmıştı. Boynukalın bu kez de "Yeni anayasada laiklik olmasın. Laiklik yüzünden Müslüman millete hadsiz zulümler yapıldı " dedi.

Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesinin ardından Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, baş imam olarak görevlendirilen Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Daha önce İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasına ilişkin, "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" açıklaması yapan Boynukalın'a bazı çevrelerden tepki yağmıştı. Anayasanın değişmesi gündeme gelirken Boynukalın bu kez de "Yeni anayasada laiklik olmasın. Laiklik yüzünden bu Müslüman millete hadsiz zulümler yapıldı ve yapılıyor. Başörtüsü yasağı bunlardan sadece bir tanesi, en sembolik olanı. Devlet, anayasa bu milletin dini İslama uygun olmalıdır' ifadelerini kullandı.

"ANAYASA BU DEVLETİN DİNİNE UYGUN OLMALIDIR"

Laiklik sebebiyle Müslümanlara zulümler yapıldığını iddia eden Boynukalın, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Yeni anayasada laiklik olmasın. Laiklik yüzünden bu Müslüman millete hadsiz zulümler yapıldı ve yapılıyor. Başörtüsü yasağı bunlardan sadece bir tanesi, en sembolik olanı. Devlet, anayasa bu milletin dini İslama uygun olmalıdır'

Ayasofya'nın Eski Baş İmamından dikkat çeken paylaşım 'Yeni anayasada laiklik olmasın'

MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Boynukalın, 1992'de el-Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu. 1995'te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezini tamamladı. "Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar" başlıklı teziyle 1999'da İslam hukuku doktoru oldu. 2000-2001 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen tefsir projesinde uzman olarak çalıştı.Bu sırada İmam Maturidi'nin meşhur tefsiri "Te'vilatu'l-Kuran" adlı eserin ilmi neşir projesinde yer alan Boynukalın, 2001-2006 yılları arasında İngiltere'de bilimsel araştırmalarını sürdürdü.

Prof. Dr. Boynukalın, 2006-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak görev yaptı. 2011'de İslam hukuku doçenti oldu. Arapça ve İngilizce bilen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hıfzını ve kıraat ilmi tahsilini Dülgerzade Camisi İmam Hatibi Merhum Rizeli Kurra Hafız İbrahim Gündoğar Hocaefendi'de tamamladı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Mehmet Boynukalın Sosyal Medya 3-sayfa Yaşam Medya Dini

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Yorumlar (11)

HACER İlhan:

Çok doğru söylemiş.

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Turan Şahin:

devletin dini olmaz,diyanet kaldırılmalı,inanç serbest bırakılmalı,devlet tekelinde din,inanç olmaz,

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Turan Şahin:

devlette siyasal islam olmaz,inançlar özgürdür,diyanet kaldırılmalı,

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Emre null:

Ah hocam ah ne sen sor ben anlatayım bu laiklik yok mu bu laiklik ne Din bıraktı ulkede ne de ahlak herkesi anlıyorum öğretmenler nasil bu kadar zalim olan laikligi destekliyor anlamiyorum hiç yakışmıyor öğretmenlerimize hiç

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Teşkilatı mahsusa:

Ağzına sağlık hocam inşallah öyle olacak

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Sedat Onat:

Sonuna kadar değil dibine kadar destekliyorum

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Orhan YARIMCALI:

Sende meşhur oldun hoca boynun kalın ama yanlış meslek seçmişsin madem gönlün medyada artist olsaydın ya

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Kazim Ozyuva:

Nüfus cuzdanlarimizda dini İslam yazıyordu niye kaldırdınız

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2
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Harun EROĞLU:

Doğru söylemiş. Katılıyorum

7
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Vikings:

Bence halka sorulsun

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