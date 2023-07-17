Atık malzemelerden oyuncaklar yapan çiftçi

Mersin Erdemli'de 49 yaşındaki çiftçi Mustafa Ercan, çocukluğundan bu yana atık malzemelerden çeşit çeşit oyuncaklar yapıyor. Çocukluğunda oyuncaklara ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu köyünde kendisine verilen atık malzemeleri oyuncağa dönüştürerek akranlarını sevindiren Ercan, o zamandan bu yana kendisini daha da geliştirerek artık köyünde mini sergiler de açıyor.

Erdemli'nin Küstülü köyünde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası Mustafa Ercan, hobi olarak atık malzemelerden oyuncak yapıyor. Derme çatma atölyesinde fırsat buldukça atık malzemeleri adeta sanat eserine dönüştüren Ercan, alüminyum kaplar, sprey kutuları, lastik ayakkabılar, buzdolabı parçaları hatta tost makinesini bile kullanıyor. Ercan atık malzemelerden yaptığı oyuncakların bir kısmını çocuklara hediye ediyor, bir kısmı ile sergiler açarak hobisini sürdürüyor. Gerçeğine yakın mini çeşitli oyuncaklar yapan Ercan'ın ürettiği ürünler görenlerin beğenisini kazanıyor.

"Gelecek nesillere öğretmen istiyorum"

Oyuncaklara çocukluğundan bu yana büyük ilgi duyduğunu belirten Mustafa Ercan, "Çiftçilik yapıyorum. Boş zamanlarımda oyuncaklara, traktörlere karşı merakım var, bunlarla değerlendiriyorum. Onlarla uğraşmaktan zevk alıyorum, hoşuma gidiyor. Bugüne kadar yüzün üzerinde oyuncak yaptım. Bunları satmıyorum, yeğenlerime, kuzenlerime hediye yapıyorum, bayramlarda. Bunları hanımların kullanıp attığı eski tencere, tost makinelerinden yapıyorum. Alüminyum süt tencerelerini getirip bana veriyorlar. Tarımda giydiğimiz lastik ayakkabılar yırtıldığında bıçakla tek tek motifler veriyorum, teker yapıyorum. Sprey kutularından jant yapıyorum. İkisini birleştirince harika bir teker oluyor. Bunları çocuklara, gelecek nesillere öğretmek istiyorum" dedi.

Küstülü Muhtarı Ali Issı da oyuncaklara ulaşmanın imkansız olduğu zamanlarda Mustafa Ercan'ın yaptığı oyuncaklarla oyunlar oynadıklarını dile getirdi. Muhtar Issı, "Mustafa kardeşimle beraber büyüdük. Köyümüz kırsalda olduğu için oyuncaklara ulaşmak mümkün değildi. Mustafa'nın atık malzemelerden meydana getirdiği oyuncaklarla beraber büyüdük. Mustafa iyi bir yetenek. Köylüler ellerindeki atık malzemeleri buzdolabı, alüminyum kap, plastik ayakkabıların ökçeleri, bunları getiriyorlar, Mustafa da bunları çocuklara oyuncak olarak dönüştürüyor. Hiç kimseden para almıyor. Böyle bir yeteneğin kaybolmasını istemiyoruz. İnşallah yerine birini yetiştirir" diye konuştu.

Ercan'ın kız kardeşi Meliha Aytekin de, "9 kardeşiz, Mustafa çok becerikli, elinden gelmeyen bir şey yok. Araba tamir eder, atık malzemelerden çeşit çeşit oyuncaklar yapar. Çok başarılı, bir yerlere ulaşmasını istiyorum kardeşimin. Oyuncaklara karşı çok ilgisi vardı, genelde traktör ve kamyonlara. Bulduğu bir demir parçasını bile bir şeylere dönüştürürdü" ifadelerini kullandı.

Ercan'ın küçük yeğeni Barış Kökten ise, "Oyuncaklar yapıyor bizim için, çok seviniyoruz, bize hediye ediyor. Eski atık malzemeleri değerlendirmesi çok güzel bir şey" diye konuştu.

Mustafa Ercan'ın köyünde zaman zaman açtığı mini sergiler ise hem kendi köyünde hem de çevre köylerden büyük ilgi görüyor. - MERSİN