Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti

Erdoğan, Özel'e açtığı milyonluk tazminat davasını kaybetti
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi

Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı

Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Şubat 1931 tarihinde gerçekleştirdiği Antalya ziyaretine ait görüntüler ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arşivinde bulunan videoda, Atatürk'ün Antalya'da Mehmetçiği selamladığı görüntüler yer alıyor. Görüntülerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Atatürk'ün vefat yıl dönümüne özel hazırlanan videoda 8 saniye olarak yer aldığı belirtildi. Videonun 10 Şubat 1931 tarihli ve TSK arşivinde daha uzun süresi olabileceği tahmin ediliyor.

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci ziyaret tarihi olan 10 Şubat 1931 gününe ait videosu ortaya çıktı. Atatürk'ün Antalya'da Mehmetçik'i selamladığı görüntü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arşivinde yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği Antalya'yı 2'nci ziyaretine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Fotoğrafı 1931 tarihli gazetelerde yayımlanan videoda, Başkomutan Atatürk, Antalya'da Mehmetçik'i teftiş ediyor ve selamlıyor. Görüntü, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoda 8 saniye olarak yer aldı. Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci ziyaretinin 94'üncü yıl dönümündeki yeni görüntü, 10 Şubat 1931 gününe ait ve TSK arşivinde daha uzun süresi olabileceği de tahmin ediliyor.

TSK'NIN ÖZEL VİDEOSUNDA 8 SANİYE

Atatürk'ün fotoğraf ve videolarının arşivini yapan Ali Taner Tümer (22) adlı öğrenci, 1931 tarihli gazetelerdeki haberlerden yaptığı karşılaştırmalarla görüntünün Antalya'da çekildiğini belirledi. Görüntüleri TSK'nın 10 Kasım'daki Atatürk'e özel hazırladığı 1 dakika 16 saniyelik videonun içinde 8 saniye olarak tespit ettiğini aktaran Tümer, uzun yıllardır Atatürk'ün fotoğrafları ve görüntüleri üzerine çalıştığını, tam tarihli bulabildiği her görüntüyü ve fotoğrafı titizlikle arşivlediğini söyledi.

GAZETEDE FOTOĞRAF HALİ VAR

Çok ender bir görüntü olduğunu belirten Tümer, "Tam tarihini netleştirdikten sonra tam gününde paylaşmak istedim. Bu görüntü gerçekten çok özel. TSK'nın YouTube kanalında Ata'mızın 85'inci vefat yıl dönümüne özel olarak kısa bir şekilde kullanıldığını fark ettim. Aslında daha çok araya serpiştirilmiş bir görüntü diyebilirim. Atamızın giyimi-kuşamı, askerlerin görünümü ve bu fotoğrafın o gün Antalya'da çekilmiş olduğunu, gazete kupürü sayesinde tespit ettim. Fotoğraf hali 19 Şubat 1931 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor" dedi.

İKİNCİ ZİYARETİN AYRINTISI

Atatürk, Antalya'ya ilk ziyaretini 6 Mart 1930'da yaptı. Atatürk'ün Antalya'yı ikinci ziyareti 26 Ocak 1931 tarihinde başladığı yurt gezisinin bir parçası dahilinde geçekleşti. Seyahati, 1929 dünya buhranı ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması sonuçlarını uzman bir heyetle yerinde tetkik etmek ve yapılması gerekenleri tespit edilmek üzere yapılmıştı. Bu amaçla 8 Şubat 1931'de Ege Vapuru ile İzmir'den Antalya'ya yola çıktı. Ege Vapuru 10 Şubat 1931'de sabah Antalya'ya geldi. Öğleden sonra deniz motoru ile iskeleye çıkan Atatürk, buradan alay karargahına giderek askeri birlikleri teftiş etti. Alaydan hükümet konağına geçerek validen mahalli işler hakkında bilgi aldı. Daha sonra, Belediye ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nı ziyaret ederek, memleket işleri üzerinde uzun uzun görüştü. Validen mahalli işler hakkında bilgi alan Atatürk, bu sohbet sırasında esaslı bir zirai kredi ve satış kooperatifinin teşkilinin önemini ve örgütlenmesi gerektiğini belirtti. Aynı gün akşamüzeri vapura dönüp, Silifke'ye doğru gitmek için Ege Vapuru ile hareket etti. Ata'nın Antalya'ya üçüncü gelişi ise 18 Şubat 1935 tarihinde.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
img

92 yaşındaki kadının bağırsağından çıkanlar doktorları şoke etti
img

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
img

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı
Endoskopi sırasında bağırsakları delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul'a lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Bu kez gerçekten kuvvetli geliyor
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ortalık fena karıştı

Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ülke resmen ikiye bölündü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.