At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha

At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
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At ve eşek eti skandalıyla gündeme gelen Adana'da, bir başka gıda skandalı daha ortaya çıktı. Kentte yapılan denetimlerde, ruhsatsız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde faaliyet gösteren bir işletmede 5 tondan fazla paça ve bağırsak ele geçirildi. İnsan tüketimine sunulmak üzere hazırlanan ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletme hakkında idari işlem başlatıldı.

Adana'da gıda güvenliğini tehdit eden işletmelere karşı sürdürülen denetimlerde yeni bir skandal ortaya çıktı. Bağırsak ve paça üretimi yapan ruhsatsız bir işletmeye düzenlenen baskında 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanmış bağırsak ve 50 metre uzunluğunda kurutulmuş bağırsak ele geçirildi.

HEPSİNE EL KONULDU

Ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletme hakkında idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Yetkililer, halk sağlığını tehlikeye atan bu tür işletmelere kesinlikle göz yumulmayacağını vurguladı.

KENTTE AT VE EŞEK ETİ SKANDALI GÜNDEMDE

Adana, yalnızca hijyen dışı koşullarda üretimle değil, aynı zamanda et sahtekârlıklarıyla da sık sık gündeme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde, kentteki birçok işletmede dana eti adı altında at ve eşek eti satıldığı ortaya çıkmıştı.

İşte o görüntüler;

At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha

At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha

At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıtanju yenal:

Adana kebabı at eti, eşşek eti diye suikaste uğruyor. HAKKINI YEDİRMEM. ADANA KEBABI ADANA DA YENİR. nokta

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme50
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Haber Yorumlarıdeep horizon:

yakında adını adana at kebabı diye değiştirirler

yanıt29
yanıt3
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bir ara yayınlanan bir belgeselde biz kahvaltımızı kebap yiyerek yapıyoruz diyorlardı benimde aklımdan helal olsun demek orada et ucuz vatandaş bol bol et yiyip pretein alıyor diyordum ucuzluğun sırrı belli oldu bu duruma insanın içinden kişnemesi geliyor

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıOsman Karaca:

Şerefsiz ler vicdansızlar

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

lakantacılarda haklı, o kadar çok et tüketiliyor ki hayvan yetersiz kalıyor. yakında kedilere sıra gelecek......

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme9
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