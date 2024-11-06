Apartman ve site yönetimlerine yetki belgesi zorunluluğu geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın apartman ve site yönetimlerine yönelik hazırladığı yeni düzenleme, sektörde uzun zamandır beklenen büyük bir değişim olarak dikkat çekiyor. Düzenlemeyle birlikte apartman ve site yönetim firmalarına yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor.

Düzenleme, aynı zamanda yeni yönetmelik taslağı ile apartman ve site yönetimi hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, firmaların niteliklerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınması gibi konularda ayrıntılı düzenlemelere gidilecek. Ayrıca, tesis yönetim şirketlerinde çalışan personelin eğitim seviyesi ve yeterlilikleri de denetim altına alınacak. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Sandalcı, Bakanlık tarafından getirilen yetki belgesi zorunluluğunun sektördeki pek çok sorunun çözülmesine yardımcı olacağını belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZ, GÜVENİLİR VE ŞEFFAF YÖNETİM HİZMETİNE ULAŞARAK HAKLARINI DAHA İYİ KORUYABİLECEK"

Sandalcı, yeni yönetmelik ile tesis yönetim şirketlerinin mali ve idari şeffaflık sağlayarak kat maliklerine düzenli bilgi sunmalarının zorunlu hale geleceğini vurguladı. Şeffaf bilgi akışının, tesis yönetimi sektöründeki güveni artıracağına dikkat çeken Sandalcı, eğitimli ve yetkin personelle hizmet sunulmasının sağlanacağı bu düzenleme ile vatandaşların daha güvenilir ve şeffaf yönetim hizmetlerine ulaşarak haklarını daha etkin şekilde koruyabileceğini söyledi. Bu durumun, kat maliklerinin karşılaştığı sorunları azaltacağı ve sektördeki hizmet kalitesini yükselteceği gibi, tesislerin büyüklüğüne göre yapılacak sınıflandırmaların da daha kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını belirtti.

"1965 TARİHLİ KANUNDAKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ GEREKİYOR"

Sandalcı, 1965 tarihli Kat Mülkiyeti Kanunu'nun günümüz apartman ve site yönetim ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirterek, bu düzenlemenin sektörde uzun süredir beklenen bir reform olduğunu ifade etti. Mevcut kanunun, modern ihtiyaçları karşılayamadığına dikkat çeken Sandalcı, bu düzenleme ile tesis yönetim hizmetlerinin günümüz taleplerine uygun bir şekilde yeniden yapılandırılmasının sağlanacağını söyledi. İlerleyen süreçte, mevzuatın modernize edilmesiyle apartman ve site yönetimlerinde daha etkin bir denetim ve yönetim anlayışının hayata geçeceğini belirtti.

"SEKTÖRDE 'MAFYA' ANLAYIŞI BİTECEK"

Sandalcı, bazı sitelerde karşılaşılan 'mafya tarzı' yönetim anlayışları ve suistimallerin bu düzenleme ile son bulacağını dile getirdi. Yüksek aidatların ve denetimsiz yönetimlerin artık denetim altına alınacağını vurgulayan Sandalcı, şunları söyledi: "Yıllarca lisanssız ve denetimsiz olarak sektörde faaliyet gösteren bazı firmalar, vatandaşları mağdur etti. Bu firmalar çoğu zaman şeffaf olmayan bir yönetim anlayışıyla hizmet sundular. Ancak bu düzenleme, kat maliklerini mağdur eden fahiş aidat uygulamalarının ve hukuksuz yönetim anlayışlarının sona ermesini sağlayacak. Böylece vatandaşlarımız, daha güvenli ve hesap verebilir yönetimlerle hizmet alabilecekler" dedi.

"MİLYONLARCA İNSANIN DAHA ŞEFFAF VE GÜVENİLİR YÖNETİMLERE KAVUŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Sandalcı, sektörde kalıcı standartlar oluşturma amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Yakın zamanda Bakanlık ile birlikte daha kapsamlı bir düzenleme süreci planladıklarını belirten Sandalcı, Türkiye genelinden akademisyenler, kat maliklerini temsil eden kişiler ve tesis yönetim firmalarının katılacağı bir çalıştay düzenleyeceklerini açıkladı. Bu toplantılarda, sektördeki kalıcı standartların nasıl oluşturulacağı ele alınacak.

Sandalcı, bu çalışmalar sonucunda Türkiye genelindeki apartman ve sitelerde yaşayan milyonlarca insanın daha şeffaf ve güvenilir yönetimlere kavuşmasını sağlayacaklarını söyledi. Ayrıca, gelecekte sektöre gerekli belgeleri sağlamayan firmaların cezai yaptırımlarla karşılaşacağını, yönetim firmalarının 'A tipi belge' gibi sınıflandırmalara tabi tutulacağını ve daha büyük sitelere sadece daha yüksek yetki belgeli firmaların hizmet vereceğini belirtti.

Bakanlığın koyduğu kurallara uymayan şirketlerin sektörden çıkarılacağını da vurguladı. Sandalcı, "Bu düzenlemelerle birlikte Türkiye'de tesis yönetim sektöründe kalıcı ve güvenilir bir sistem kurulmuş olacak. Bu sistemle birlikte, bankalardan teminat talep edilmesi, belirlenen standartlara uymayan firmalara cezai yaptırımlar uygulanması gibi önemli adımlar atılacak. Kat maliklerinin mağduriyetleri bu yolla en aza indirilecektir" dedi.

"GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILIM ŞART"

Suat Sandalcı, son olarak, yaklaşan apartman ve site genel kurul toplantılarına katılımın önemine değindi. Kat maliklerinin bu toplantılara daha aktif katılmalarını öneren Sandalcı, şunları söyledi: "Önümüzdeki ay Türkiye genelinde sitelerde genel kurul toplantıları başlayacak. Ancak ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri, kat maliklerinin bu toplantılara katılmamasıdır. Oysa yönetim kararları ve aidat düzenlemelerinin belirlendiği bu toplantılarda, yüzde 50+1 oy çoğunluğu ile alınan kararlar, sonradan itirazlara yol açabiliyor. Kat maliklerinin, sorumluluk alarak bu toplantılara aktif bir şekilde katılması gerekiyor. Böylece alınan kararlarda kendileri de doğrudan söz sahibi olacak ve yönetim süreçlerine daha bilinçli katkı sağlayabilecekler" dedi.

BAKANLIKTAN APARTMAN VE SİTE YÖNETİMLERİNE YENİ DÜZENLEME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, vatandaşların talepleri doğrultusunda apartman ve site yönetimlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yapılacak düzenlemeyle, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda güncellemeler yapılacak ve apartman ve site yönetim hizmeti veren firmalara yetki belgesi zorunluluğu getirilecek. Bu firmalar Bakanlık denetimine tabi tutulacak ve kurallara uymayanlar için faaliyet yasaklamaya kadar uzanan yaptırımlar uygulanacak.

MEVZUAT TASLAĞI HAZIRLANIYOR

Yeni yönetmelik taslağı, apartman ve site yönetim hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Firmaların niteliklerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınması gibi detaylı düzenlemelere yer verilecek. Ayrıca, tesis yönetim şirketlerinde çalışan personelin eğitim düzeyi ve yeterlilikleri de denetlenecek.

ŞEFFAFLIK VE BİLGİ AK IŞI ZORUNLULUĞU

Yönetmelik taslağında, tesis yönetim şirket lerinin mali ve idari şeffaflık sağlayarak kat maliklerine düzenli bilgi sunmalarının zorunlu hale geleceği ifade ediliyor. Tesislerin büyüklüğüne göre sınıflandırılması ve buna uygun hizmet verilmesi planlanıyor. Eğitimli ve yeterliliği onaylanmış personelle hizmet verecek olan şirketler, vatandaşlara şeffaf bir yönetim anlayışı sunmak zorunda olacak.

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIMLAR GELİYOR

Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerde, belirlenen kurallara uymayan şirketlere çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Faaliyet yasaklamasına kadar varan bu yaptırımlar sayesinde, tesis yönetim hizmetlerinde kalite ve güvenilirlik sağlanması hedefleniyor. Taslak mevzuat, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulmuş durumda.