Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı 33 dereceyle İstanbul ve Ankara'nın sıcak havasını geride bıraktı
Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, 33 derece dolaylarında ölçülen deniz suyu sıcaklığı ise 31 derece olan İstanbul ve 32 derece olan Ankara başta olmak üzere birçok ketin hava sıcaklığını geçti.
Antalya'da Ağustos ayının ortalarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
TERMOMETRELER 46 DERECEYİ GÖSTERDİ
Hava sıcaklığının bunalttığı kentte termometreler 46 dereceyi gösterdi. Nem oranı öğlen saatlerinde yüzde 18 dolaylarına ulaşırken Antalyalılar ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı.
DENİZ SUYU SICAKLIĞI REKOR KIRDI
Antalya'da deniz suyu sıcaklığı dahi 33 derece ile rekor kırdı. Bu rakam, hava sıcaklığının 31 derece olarak ölçüldüğü İstanbul ile 32 derece olarak ölçüldüğü Ankara başta olmak üzere birçok kentin hava sıcaklığını aştı.
VATANDAŞLAR GÖLGELERE SIĞINDI
Nem oranının düşük olması nedeniyle sıcak esen rüzgar nefes almayı dahi zorlaştırırken, Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde kimileri ise plaj şemsiyelerinin gölgesinde güneşten korunmaya çalıştı.
HAFTA BOYUNCA YÜKSEK SEYREDECEK
Meteoroloji verilerine göre turizm kenti Antalya'da hava sıcaklıkların hafta boyunca yüksek seyretmeye devam edecek.