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Ankara Vali Yardımcısı Harun Kaya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Kemal Kaya'nın babası hayatını kaybetti

Ankara Vali Yardımcısı Harun Kaya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Kemal Kaya'nın 83 yaşındaki babası Bekir Kaya, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bekir Kaya, Talas Dedeoğlu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bekir Kaya'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.