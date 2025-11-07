Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu
Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki TIR'ın çekicisine arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti.
- Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir otomobil, park halindeki TIR'ın çekicisine arkadan çarptı.
- Kazada otomobildeki S.Y., K.Y. ve 1 yaşındaki L.Y. hayatını kaybetti.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'da Kahramankazan ilçesinde kahreden bir kaza meydana geldi.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'ın çekicisine arkadan çarptı.
3 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobildeki S.Y., eşi K.Y. ve 1 yaşındaki kız çocukları L.Y. kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam