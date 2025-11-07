Haberler

Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu

Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu Haber Videosunu İzle
Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki TIR'ın çekicisine arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti.

  • Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir otomobil, park halindeki TIR'ın çekicisine arkadan çarptı.
  • Kazada otomobildeki S.Y., K.Y. ve 1 yaşındaki L.Y. hayatını kaybetti.
  • Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da Kahramankazan ilçesinde kahreden bir kaza meydana geldi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'ın çekicisine arkadan çarptı.

Ankara'da otomobil tır çekicisine çarptı: 3 kişilik aile hayatını kaybetti

3 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobildeki S.Y., eşi K.Y. ve 1 yaşındaki kız çocukları L.Y. kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da otomobil tır çekicisine çarptı: 3 kişilik aile hayatını kaybetti

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da otomobil tır çekicisine çarptı: 3 kişilik aile hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.