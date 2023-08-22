Hafriyat kamyonu alt geçitteki otomobilin üzerine düştü: 2 yaralı

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Kuğulu alt geçidine düştü. O esnada alt geçitte seyir halinde olan bir otomobil de zarar görürken olayda 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Cinnah Caddesi'nde bulunan Kuğulu alt geçidine kamyon düştü. Kamyon alt geçitte seyir halinde olan bir aracın üzerine düşerken, yol trafiğe kapatıldı. Kazada 2 kişi ise yaralandı.

TERS DÖNDÜ

Seyir halindeki kamyonun, alt geçide girmeden yol ayrımından devam ettiği ancak daha sonra sürücü direksiyon kontrolünü kaybedince alt geçide düştüğü öğrenildi. Ticari bir aracın geçişi esnasında alt geçide düşen kamyon ters döndü. Kazanın ardından alt geçit trafiğe kapatılırken 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay yerinden ilk görüntüler: