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Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı. Valilik yağışın gece saatlerine kadar devam edeceğini bildirerek, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Başkent Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Kentte akşam üzeri şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çankaya'nın yüksek kesimlerinde ise dolu nedeniyle etraf beyaza büründü. Sürücülerin doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttükleri görüldü. ASKİ ekipleri, su birikintisinin olduğu yerlerde mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu

VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yağışların gece saatlerine kadar devam edeceği belirtilerek, sel ve su baskınları konusunda uyarıda bulunuldu.

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu

Kaynak: AA / Umut Halavart - Yaşam
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