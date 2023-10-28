Ankara'da Cumhuriyet Bayramı temizlik çalışmaları hız kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı öncesinde şehir genelinde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Anıtkabir çevresi, Kızılay ve Ulus gibi alanlarda yıkama ve temizleme çalışmaları gece gündüz devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kent genelinde temizlik çalışmalarını artırdı. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Ankara'yı kutlu güne hazırlamak için yoğun kullanılan Anıtkabir çevresi ile Kızılay ve Ulus'ta cam bariyerlerden kaldırımlara, üst geçitlerden kent mobilyalarına kadar birçok alanda yıkama ve temizleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente yakışır birbirinden güzel etkinliklerin yer alacağı Cumhuriyet Bayramı'nı doya doya yaşatabilmek amacıyla tüm birimleriyle hazırlıklarını sürdürüyor.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI GECE GÜNDÜZ DEVAM EDECEK

Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Ankara'yı kutlu güne hazırlamak için yoğun kullanılan Anıtkabir çevresi, Kızılay ve Ulus'ta cam bariyerlerden kaldırımlara, üst geçitlerden kent mobilyalarına kadar birçok alanda yıkama ve temizleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Törenler sırasında personeller tam kadro görevde hazır olacak ve çalışmalar 29 Ekim törenleri sonrasına kadar yoğun bir şekilde gece gündüz devam edecek.

"ANKARAMIZI BU GÜZEL GÜNE HAZIRLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK"

ABB Kent Estetiği Dairesi Başkanı Yetiş Ali Aslan, "Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımıza bağlı temizlik ekiplerimiz yılın 365 günü her koşulda 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında farklı bir heyecan ve hassasiyetle Ankara'mızı bu güzel güne hazırlamak için 10 gün önceden çalışmalarımıza başladık. Özellikle ana arterlerde, vatandaşlarımızca yoğun kullanılan Anıtkabir etrafı, Kızılay, ulus gibi alanlarda araç yolları kaldırımlar üst geçitler ve diğer kent mobilyaları dahil olmak üzere yıkama ve temizlik işleri gerçekleştiriyoruz. Tüm hafta boyunca törenler sırasında da personellerimiz tam kadro hazır olacaklar. Çalışmalarımız 29 Ekim törenleri sonrasına kadar yoğun bir şekilde devam edecektir" dedi.