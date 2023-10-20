Amsterdam'da Seks İşçileri Yeni Seks Merkezi Planını Protesto Etti

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da seks işçileri, belediyenin yeni seks merkezi planını protesto etmek için bir yürüyüş düzenledi. Seks işçileri, Red Light District'teki vitrinli genelevlerin kapatılmasına karşı çıkıyor. Amsterdam Belediyesi ise güvenlik ve düzeni sağlama gerekçesiyle kent merkezi dışında yeni bir 'erotik merkez' kurmayı planlıyor.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da seks işçileri ile Red Light District (Kırmızı Fener Sokağı) bölgesindeki girişimciler, belediyenin yeni seks merkezi planını protesto etmek için bir yürüyüş düzenledi.

Seks işçileri, yeni plan dahilinde Red Light District’teki vitrinli genelevlerin kapatılmasına karşı çıkıyor.

Amsterdam Belediyesi, güvenlik ve düzeni sağlama gerekçesiyle, kent merkezi dışında yeni bir “erotik merkez” kurmayı planlıyor.

Bu plana tepki gösteren Amsterdamlı seks işçileri, Perşembe akşamı protesto yürüyüşü düzenledi.

Genelevlerin bulunduğu Oudekerksplein'de toplanan 100 kadar seks işçisine, Red Light bölgesindeki girişimciler, bazı siyasi partiler ve genelev bölgesinin ziyaretçileri ile kent sakinleri de destek verdi.

Göstericiler, “Vitrinlerimizden elinizi çekin”, “Belediye meclisi Kırmızı Fener bölgesinden uzak dur” yazılı pankartlar taşıdı.

Seks işçileri yürüyüş sırasında, “Bizi kurtarma, vitrinlerimizi kurtar” gibi sloganlar attı.

Amsterdam Belediyesi önünde sona eren yürüyüşün ardından eski seks işçisi ve yazar Mariska Majoor, “Amsterdam Kırmızı Fener Bölgesi'nin Korunması dilekçesini” okudu.

Protesto yürüyüşüne öncülük eden Fuhuş Bilgi Merkezi'nin de kurucusu olan Mariska Majoroor, “Bu insanlar Red Light District'te çalıştı, yaşadı, dans etti ve dua etti. Her grup buraya aittir ve var olma hakkı vardır. Birlikte bir çözüm bulmalısınız ve biz de bunu şimdi her zamankinden daha fazla dikkatlere sunmak istiyoruz” dedi.

'Bana Amsterdam'ı Ver' şarkısını söylediler

Filozof Spinoza'nın heykeli önünde toplanan ve “Bana Amsterdam'ı Ver” şarkısını söyleyen seks işçileri, hazırladıkları dilekçeyi belediye meclis üyelerine teslim etti.

Amsterdam Belediye Meclisi, “seks işçilerinin konumunu iyileştirmek, Red Light District'teki kalabalığı ve rahatsızlığı azaltmak, aynı zamanda suçla mücadele etmek için” 2020 yılında yeni bir plan hazırladı.

Plan uyarınca kent merkezi dışında yaklaşık 100 seks işçisinin yer alacağı bir erotik merkez kurulacak.

Bunun için kentin kuzey ve güney bölgelerinde iki ayrı yer belirlendi. Bölge sakinleri ile yapılan görüşmelerden sonra, yeni seks merkezinin yeri kesinleşecek.

Merkezde, seks işçilerinin çalışma alanı dışında otel, restoran, kafe ve bar gibi tesisler de yer alacak.

Ancak yıllardır kentin simgelerinden biri haline gelen Red Light bölgesi çalışanları, yeni planı güvenli ve yararlı bulmuyor.

Semt sakinleri, belediyenin bölgedeki kalabalığı dağıtmak istemesi olumlu bir adım ancak bu sadece seks işçilerinin yer değiştirmesiyle mümkün olacak bir şey değil.

Kent halkı, fuhuşla değil, turizmle ilgili plan yapılması ve yaşanabilir bir şehir merkezi yaratılması gerektiğini savunuyor.

Amsterdam Belediyesi, seks işçileriyle görüşmelerde bulunduklarını ve yeni erotik merkez için yer arayışında onların fikirlerini dikkate aldığını belirtiyor.

Belediye Başkanı Femke Halsema, yeni seks merkezinin yeri konusunda, yılbaşından önce karar verilmesini istiyor.

Amsterdam Belediye Meclisi, yeni erotik merkez konusunda nihai kararını 2024 yılında verecek.