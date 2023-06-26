AKUT, 600'den fazla kurumda 15 bine yakın çalışana eğitim vermeyi hedefliyor

Deprem, sel gibi büyük afetlerde ve büyük kazalarda, kaybolma vakalarında doğru ve etkin arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştirme hedefiyle kurulan Türkiye'nin ilk arama kurtarma derneği AKUT, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile de kurumların afetlere yönelik önlem ve hazırlıklarını artırmalarına katkı sağlıyor. Her yıl binlerce çalışana eğitim veren derneğin 2023-2024 yıllarında toplam 600'ü aşkın kurumda 15 bine yakın çalışana eğitim vermeyi hedeflediği bildirildi.

AKUT'ten yapılan açıklamada, arama kurtarma eğitimlerinin olası afet ve acil durumlarda kurumların kendi kendine yetebilmesi ve ihtiyaç halinde başka kurum ve kişilere de hızla yardım edilebilmesi açışından önem taşıdığı vurgulandı. Sınırlarını ve doğru müdahale tekniklerini bilen, emniyet, yönetim ve müdahale prosedürlerine hakim, organize ve eğitimli ekipler afet ve acil durumlar karşısında yaşanılacak aksaklıkların büyümesinin önüne geçebileceği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Bu konuda kurumlara geniş bir eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan AKUT Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, 'Acil Durum Ekip Eğitimleri' başlığı altında; temel yangın eğitimi ve ileri yangın eğitimi, koruma ekibi eğitimi, arama kurtarma eğitimi ve ilk yardım eğitim merkezi ile ilk yardım eğitimi, 'Güvenli Çalışma Eğitimleri' bağlığı altında; yüksekte çalışma eğitimi ve kapalı kısıtlı alanlarda çalışma eğitimi, 'Kurtarma Eğitimleri' başlığı altında; yüksek açı kurtarma eğitimi, kapalı kısıtlı alan kurtarma eğitimi, hafif sınıf arama kurtarma eğitimi, 'Bilinçlendirme Eğitimleri' başlığı altında; deprem bilinçlendirme semineri, afetlere hazır olmak semineri, deprem anı ve kat tahliye eğitimleri, ev kazaları ve ev kazalarını önleme eğitimi, 'Yönetsel Eğitimler' başlığı altında; acil durum yöneticisi eğitimi ve olay yeri yöneticisi eğitimi, 'Danışmanlık Hizmetleri' başlığı altında da; acil durum tatbikatı, masa başı tatbikatı, acil durum değerlendirmesi, acil durum eylen planı hazırlanması eğitimlerini veriyor."

"DEPREMLER AFETLERE KARŞI HER ZAMAN HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Açıklamada, verilen eğitimlere ilişkin AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi'nin değerlendirmelerine de yer verildi. Acil durumlarda eğitimli bireylerin önemli olduğuna değinen Zeynep Yosun Akverdi, şunları kaydetti:

"Kurtarma eğitimleri kuşkusuz çok önemli. Acil durum anlarında yapılacak herhangi bir bilinçsiz faaliyet hem kurtarılmayı bekleyen hem de kurtarma işini yapan bireylerin güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye atabilir. Bunun önüne geçmek ve her zaman hazırlıklı olmak için eğitim almak gerekiyor. Mesela 1999'da yaşanan İzmit depreminden sonra yaşanan birçok deprem mevcut müdahale kaynaklarının yeterli olduğu depremlerdi, bu nedenle birçok firma arama-kurtarma faaliyetlerine çok fazla ağırlık vermemişti ancak geçtiğimiz aylarda yaşadığımız depremler afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi."

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SONRASI EĞİTİM TALEPLERİ ARTTI

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından eğitim taleplerinin arttığına değinen Zeynep Yosun Akverdi, şunları ifade etti:

"Bu yıl şu ana kadar 200 firmaya eğitim verdik ve 3 binin üzerinde insana ulaştık. Depremle birlikte arama-kurtarma eğitim taleplerinde bir artış yaşandı. Bilinçli çalışmaların önem taşıdığına inanıyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde de bunun örneğini görmüş olduk. Bu tarz afetlerde yüzeye yakın ilk kurtarmalar genellikle çevre halkı tarafından gerçekleştirilir. Bu istatistiksel olarak yüzde 97'lik bir orana sahiptir. Yani geriye biz profesyonellere kalan oran ise yüzde 3'lük bir orandır. Bu araştırmalar gösteriyor ki tüm vatandaşlarımızın arama kurtarma konusunda bilinçli olması, farkındalıklarının artması, mahalle örgütlenmelerine katılmaları ve aynı zamanda ilk yardım eğitimi alması çok önemli. Dünyadaki bütün arama kurtarma ekiplerini getirseniz, en iyi koordinasyonu yapsanız bile yetişebileceğinizin sınırları var. Bu kadar yüksek sayıda enkaza eğitimli arama kurtarma personeli göndermek maalesef imkansız. Bu bilgi ve deneyimler ışığında arama-kurtarma eğitimlerin önemini ve katkılarının farkındalığıyla firmaların eğitimlere önem vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için AKUT Enstitü olarak eğitim fiyatlarımızı hizmet özelinde sabit tutuyor ve her kuruma standart fiyatı uyguluyoruz. Her eğitimde de asgari ve azami katılımcı sınırımız bulunuyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."