AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak

AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
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AKOM, İstanbul'da hafta boyunca güneşli bir havanın etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların özellikle perşembe (17 Temmuz) gününden itibaren artarak 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, saat 11.00-16.00 aralığında dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyardı.

Akom'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da bu hafta boyunca güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek; rüzgar ise zaman zaman kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

PERŞEMBEDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTACAK

İstanbul genelinde hafta başında görece normal seyredecek olan sıcaklıklar, perşembe (17 Temmuz) gününden itibaren ciddi biçimde artacak. Perşembe günü 37 dereceye kadar çıkması beklenen hava sıcaklığı, cuma ve cumartesi günleri de yüksek seviyede kalmaya devam edecek.

AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da günlük en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Pazartesi : 32°C

Salı : 31°C

Çarşamba : 34°C

Perşembe : 37°C

Cuma : 34°C

Cumartesi : 36°C

AKOM uyardı! İstanbul kavrulacak, sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak

BU SAATLER ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Uzmanlar, sıcak havalarda güneş ışınlarının dik geldiği 11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

AKOM uyardı! İstanbul kavrulacak, sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak

AKOM uyardı! İstanbul kavrulacak, sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak

AKOM uyardı! İstanbul kavrulacak, sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak

AKOM uyardı! İstanbul kavrulacak, sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak

AKOM uyardı! İstanbul kavrulacak, sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak

Haberler.com / İsmail Elal - Yaşam
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