Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu, çiftlere Kapadokya gezisi hediye etti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından geçen yıl Ağustos ayı içerisinde resmi nikahları kıyılan 16 çift, evlilik yıldönümlerinde hediye olarak Kapadokya gezisine götürüldü.

Akdeniz'de yaşayan ve geçtiğimiz yıl ağustos ayı içinde Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğunda resmi nikah kıyarak, dünya evine giren çiftlere, Akdeniz Belediyesi tarafından özel bir sürpriz yapıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, belediye evlendirme dairesinde nikah kıyan 16 çifti, evlilik yıldönümlerinde Nevşehir, Kapadokya ve Ürgüp'e geziye götürdü. Nevşehir, Kapadokya ve Ürgüp'ün kültürel ve doğal güzellikleri eşliğinde evlilik yıldönümlerini kutlayan çiftler, Güvercinlik, Avanos, Seyir Tepesi, Asmalı Konak, Üç Hisar Kalesi gibi tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Evlilik yıldönümleri için hazırlanan sürpriz karşısında çok sevinen ve mutlu olan çiftler, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve müdürlük personeline teşekkür etti.

Akdeniz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu sürprizi çok anlamlı ve güzel bulduklarını kaydeden Serhat Ölmez, "Şu an Üç Hisar Kalesi'ndeyiz ve çok güzel bir gün geçiriyoruz. Buradan daha farklı güzel yerlere gideceğiz. Belediyemize bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok anlamlı ve düşünceli bir hareket oldu. Eşimle beraber bu güzel yerleri gezme şansım oldu. Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN