Afad Başkanı Memiş: "Lütfen meteorolojik uyarılara uyun"

AYDIN - Aydın Söke ilçesinde meydana gelen sel afetinin ardından Aydın valisi Yakup Canbolat ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, vatandaşları AFAD ve Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara uymalarını istedi.

"Meteorolojik uyarılara uyun"

Aydın Valisi Yakup Canbolat ile birlikte açıklama yapan AFAD Başkanı Memiş,"Bir gün önce AFAD ve Meteoroloji Genel müdürlüğümüz tarafından bu böğle için sarı kod ile ikazda bulunulmuştu. Aslında Trakya ve Çanakkale bölgesi için de turuncu kodlu aşırı fırtına uyarış vardı. Biz sarı kodlu yağış uyarısında can kaybı beklemediğimizi ifada edebiliriz. Bununla birlikte sarı kodlu ikaz olmasına rağmen, Valiliklerimiz, AFAD il Müdürlükleriniz, Jandarmamız ve Emniyet Müdürlüğümüz v diğer 112 paydaş ekiplerimiz marifetiyle ikazlarımız ulaştırıldı. Buna rağmen bulunduğumuz yerde Aydın Söke Demirçay Mahallemizde gece 03.30 sıralarında meydana gelen bölgesel aşırı yağış neticesinde 4 vatandaşımızın kayıp olduğu uyarısı yapılmıştı. Bu vatandaşlarımızdan 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirledik ve bu iki vatandaşımıza valiliğimizin koordinasyonunda ekiplerimiz ulaştılar. İki vatandaşımızın da arama çalışmaları devam ediyordu. Az önce bize gelen bilgiye göre bir vatandaşımıza daha ulaşıldı. O vatandaşımızı Güneyyaka mahallemizde ulaştık. Şu ana kadar üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Kalan bir vatandaşımızın da arama çalışmaları geceden beri devam ediyor. Bu çalışmalarda Aydın Valiliğimiz ve AFAD koordinasyonunda Jandarma ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz DSİ Bölge Müdürlüğümüz, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ekiplerimiz, Söke ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ve STK'larımız ile birlikte bölgede yaşayan bütün duyarlı vatandaşlarımız ile birlikte arma çalışmalarımız devam edecek. İnşallah kayıp olan bu vatandaşımızı da en kısa sürede ulaşırız. Vatandaşlarımız yapılan ikazları lütfen ciddiyetle riayet etsinler. Bir sel hadisesinde 15 santimlik bir debide sele kapılması mümkündür. 35 santimlik debide de bir aracın sele kapılması da mümkündür. Dolayısı ile bu ikazlara göre vatandaşlarımızın tedbirli olmasından büyük falda vardır. Çükü bazen göz göre göre, bu selden bir şey olmaz diyerek vatandaşlarımız araçlarını suya bile sevk edebiliyorlar. Bunlar çok uygun bir davranış tarzı değil. Onun için vatandaşlarımızın bu tip ikazlara uymalarında büyük fayda görüyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Hasar tespiti Valilik tarafından yapılıyor

AFAD Başkanı Memiş, öncelikli işlerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu belirterek, "Eğer kayıp bir vatandaşımız varsa ona ulaşmak en büyük dileğimiz. Aynı zamanda zarar tespitlerimiz Aydın Valiliğimiz önderliğinde yürütülmeye başlandı. Allah'ın izniyle zarar gören vatandaşlarımızın zararları karşılanır. Yeter ki cana bir şey olmasın. Valiliğimizin çalışmaları çerçevesinde İçişleri Bakanlığımız AFAD üzerinde ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden zararların gerekli karşılığı vatandaşlarımıza ödenecektir" dedi.