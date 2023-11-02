AEDAŞ Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan'ın Cenazesi Tokat'ta Defnedildi

Alanya'da trafik kazasında hayatını kaybeden AEDAŞ Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan'ın cenazesi, Tokat'ta toprağa verildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Akkan için düzenlenen cenaze törenine milletvekilleri ve yakınları katıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan (37) Tokat'ta toprağa verildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Alanya ilçesi Uğrak Mahallesi'nde meydana geldi. AEDAŞ Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan'ın kontrolünü yitirdiği 06 CDC 063 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Akkan, kazada hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Murat Akın Akkan için memleketi Tokat'ta cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir ile Akkan'ın yakınları katıldı. Akkan, Ali Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.