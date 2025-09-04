Adeta bir 'Külkedisi' masalı: Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu

İngiltere'den okuyanlara ilham verecek bir başarı öyküsü geldi.

TUVALET TEMİZLİĞİNDEN DİZİ SETLERİNE UZANAN YOLCULUK

Bir zamanlar bar tuvaletlerinde temizlik yapan Hannah Dodd'un yaşamı, deyim yerindeyse bir 'Külkedisi' masalına dönüştü. 1995 doğumlu genç oyuncu, bugün dünyanın en çok izlenen dizilerinden birinde başrol oynuyor.

KARİYERİNİ ADIM ADIM İNŞA ETTİ

Dodd'un parıltılı dünyaya ilk adımı, henüz 19 yaşındayken Romeo Beckham'la birlikte yer aldığı Burberry reklamıyla gerçekleşti. Ancak bu önemli çıkış, onu gerçek hayattan koparmadı. Reklam çekimleri tamamlanır tamamlanmaz çantasını toplayarak çalıştığı bara dönen Dodd, temizlik işine de devam etti.

Reklam projeleri sonrası küçük rollerde yer almaya başlayan Dodd, oyunculuk kariyerini adım adım inşa etti. Şimdi ise Netflix'in dünya çapında ses getiren dizisi "Bridgerton" ile büyük çıkışını yaptı. Dodd, Shonda Rhimes imzalı yapımın üçüncü sezonunda "Francesca Bridgerton" karakterine hayat veriyor.

YAŞADIĞI DÖNÜŞÜM KARŞISINDA KENDİSİ DE ŞAŞKIN

Dodd'un canlandırdığı Francesca, serinin diğer karakterlerine göre daha içe dönük ve zarif bir yapıya sahip. Bu yeni rol, genç oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yaşadığı bu dönüşüm karşısında hala şaşkın olan Dodd ise, "Sete ilk adım attığımda, sanki bir anda televizyon ekranının içine girmiş gibi hissettim. Önceki işimi düşününce bu değişim bana hala inanılmaz geliyor" diyor.

GÖZLER ONUN ÜZERİNDE

Julia Quinn'in eğlenceli bir şekilde kaleme aldığı 19. yüzyılda geçen 8 kitaplık seriden uyarlanan 'Bridgerton' dizisi; Rege-Jean Page, Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor ve Simone Ashley gibi pek çok genç ismin kariyerini zirveye taşımıştı. Şimdi ise gözler Hannah Dodd'un üzerinde.