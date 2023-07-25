Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü! Her yer toz duman oldu
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan bir görüntü ortaya çıktı. Şiddetli sarsıntı sonrası kırsal alanda toz bulutu oluşması vatandaşlarda tedirginlik yarattı.
6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Adana bu sabah bir kez daha sallandı. Kozan'da saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, deprem sonrası ortaya çıkan bir görüntü tedirginlik yarattı.
Depremin hemen ardından çekilen görüntü de kırsal alanda toz bulutu oluştuğu görüldü. Hemen hemen her yerin toz duman olması vatandaşlarda korkuya neden oldu.
Adana'daki deprem Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Sokağa dökülen vatandaşlar deprem nedeniyle büyük panik yaşadı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" dedi.