Üye Girişi
Haberler

Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü! Her yer toz duman oldu

Yaşam Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan bir görüntü ortaya çıktı. Şiddetli sarsıntı sonrası kırsal alanda toz bulutu oluşması vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Adana bu sabah bir kez daha sallandı. Kozan'da saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, deprem sonrası ortaya çıkan bir görüntü tedirginlik yarattı.

Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü! Her yer toz duman oldu

Depremin hemen ardından çekilen görüntü de kırsal alanda toz bulutu oluştuğu görüldü. Hemen hemen her yerin toz duman olması vatandaşlarda korkuya neden oldu.

Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü! Her yer toz duman oldu

Adana'daki deprem Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Sokağa dökülen vatandaşlar deprem nedeniyle büyük panik yaşadı.

Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü! Her yer toz duman oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" dedi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Yaşam

Deprem Adana Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title