Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü! Her yer toz duman oldu

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Adana bu sabah bir kez daha sallandı. Kozan'da saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, deprem sonrası ortaya çıkan bir görüntü tedirginlik yarattı.

HER YER TOZ DUMAN OLDU

Depremin hemen ardından çekilen görüntü de kırsal alanda toz bulutu oluştuğu görüldü. Hemen hemen her yerin toz duman olması vatandaşlarda korkuya neden oldu.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Adana'daki deprem Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Sokağa dökülen vatandaşlar deprem nedeniyle büyük panik yaşadı.

AHIRLAR ZARAR GÖRDÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" dedi.