Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle döndü. İlçede ikinden aniden başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak yoldaki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

- Adana'da yağmur sele neden oldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle döndü

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle döndü.

İlçede ikinden aniden başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat yağan yağmur nedeniyle İstiklal Mahallesi Girne Caddesi göle döndü. Su ile kaplanan caddede vatandaşlar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak yoldaki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.