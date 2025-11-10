Kahreden olay! 7 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 aylık Eren Çetin, beşiğinde hareketsiz halde bulundu. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 7 aylık Eren Çetin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde beşiğinde ölü bulundu.
- Eren Çetin, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
- Eren Çetin'in kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde oturan Serenay ve Sezai Çetin çifti, 7 aylık bebekleri Eren'i uyutup, beşiğine yatırdı.
HAREKETSİZ HALDE BULDU
Serenay Çetin, bir süre sonra saat 12.30 sıralarında kontrol etmek için yanına gittiği bebeğini hareketsiz buldu. Serenay Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri, kalbi duran bebeği kalp masajı uyguladı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeklerinin ölüm haberini alan çift sinir krizi geçirdi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Eren Çetin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemeleri yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.