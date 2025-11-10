Haberler

Kahreden olay! 7 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kahreden olay! 7 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Kahreden olay! 7 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 aylık Eren Çetin, beşiğinde hareketsiz halde bulundu. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • 7 aylık Eren Çetin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde beşiğinde ölü bulundu.
  • Eren Çetin, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
  • Eren Çetin'in kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde oturan Serenay ve Sezai Çetin çifti, 7 aylık bebekleri Eren'i uyutup, beşiğine yatırdı.

HAREKETSİZ HALDE BULDU

Serenay Çetin, bir süre sonra saat 12.30 sıralarında kontrol etmek için yanına gittiği bebeğini hareketsiz buldu. Serenay Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

7 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, kalbi duran bebeği kalp masajı uyguladı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeklerinin ölüm haberini alan çift sinir krizi geçirdi.

7 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Eren Çetin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemeleri yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.