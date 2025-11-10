Kahreden olay! 7 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde oturan Serenay ve Sezai Çetin çifti, 7 aylık bebekleri Eren'i uyutup, beşiğine yatırdı.

HAREKETSİZ HALDE BULDU

Serenay Çetin, bir süre sonra saat 12.30 sıralarında kontrol etmek için yanına gittiği bebeğini hareketsiz buldu. Serenay Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, kalbi duran bebeği kalp masajı uyguladı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeklerinin ölüm haberini alan çift sinir krizi geçirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Eren Çetin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemeleri yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.