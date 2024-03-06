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60 Yaşındaki katil balina, dev bir köpek balığını saniyeler içinde öldürdü: Bilim adamaları böyle bir saldırıya ilk kez şahit olduklarını söyledi

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60 yaşındaki katil balina Sophia, Güney Afrika kıyılarında dev bir köpek balığını saniyeler içinde avladı ve öldürdü. Sophia'nın avına ilk saldırı anında vurduğu darbe anları videoya kaydedildi. Bilim insanları, ilk kez bir balinanın bir köpek balığını öldürdüğüne tanıklık ettiklerini belirtti. Deniz biyolojisi profesörü Dr. Chris Lowe, saldırının muhtemelen bir istisna olduğunu düşündüğünü belirtti.

60 yaşındaki katil balina, dev bir köpek balığını saniyeler içinde avlayarak öldürdü.

Sophia adı verilen katil balinanın Güney Afrika kıyılarında avına ilk saldırı anında vurduğu darbe anları videoya kaydedildi.

Katil balinaSophia, kurbanının yanına hızlı bir şekilde çarpıp kaburgalarını kırmak suretiyle yıkıcı bir darbe indirdi.

Köpek balığı bir süre Sophia ile boğuşmaya çalıştı fakat köpek balığına ikinci darbeyi vurarak öldürdü.

Bilim insanlarına göre, ilke kez bir balinanın bir köpek balığını öldürdüklerine şahit olduklarını söyledi.

Deniz biyolojisi profesörü Dr. Chris Lowe, saldırının muhtemelen bir istisna olduğunu düşünüyor.

Konu ile ilgiliABC News'e konuşan Dr. Chris Lowe şunları söyledi: 'Katil balinalar çok zeki hayvanlardır. Çok güçlü hayvanlardır ve bazı durumlarda köpekbalığından daha güçlüler.Bence gördüğümüz şey muhtemelen bir istisna. Bence bu sık sık olmuyor. Genellikle okyanusta beyaz köpekbalıklarını en üstün yırtıcı olarak düşünürüz, oysa gerçekte katil balinalar daha güçlüdür."

Ancak Dr. Lowe'un Sophia'nın saldırısının tek seferlik olduğunu iddia etmesine rağmen, iklim değişikliğinin hayvanlar üzerinde etkisi olduğuna inanılıyor, iklim değişikliği avlanma tarzlarını uyum sağlamaya zorluyor.

60 Yaşındaki katil balina, dev bir köpek balığını saniyeler içinde öldürdü: Bilim adamaları böyle bir saldırıya ilk kez şahit olduklarını söyledi

60 Yaşındaki katil balina, dev bir köpek balığını saniyeler içinde öldürdü: Bilim adamaları böyle bir saldırıya ilk kez şahit olduklarını söyledi

60 Yaşındaki katil balina, dev bir köpek balığını saniyeler içinde öldürdü: Bilim adamaları böyle bir saldırıya ilk kez şahit olduklarını söyledi

60 Yaşındaki katil balina, dev bir köpek balığını saniyeler içinde öldürdü: Bilim adamaları böyle bir saldırıya ilk kez şahit olduklarını söyledi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam

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