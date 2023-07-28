Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen 23. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 60 çocuk, mehter takımı ve kılıç kalkan gösterileriyle renkli bir etkinlik yaşadı. Şölene katılan çocuklar ve aileleri, belediye başkanıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, sünnet çocuklarına hediye takdimi ve şehir turuyla sona erdi.

60 çocuk mehteran takımıyla sünnet coşkusu yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 60 çocukla birlikte bu yıl 23.cüsü gerçekleştirilen 'Geleneksel Sünnet Şöleni', mehter takımı ve kılıç kalkan gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Alaplı Belediyesinin düzenlediği 23. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 60 çocuk; aileler coşku yaşadı. Çocuklar ve aileleri belediye Başkanı hatıra fotoğrafı çektirdiler. Düzce Mehteran Takımı ve gösteri ekibiyle birlikte Karşıyaka'dan başlayan yürüyüş sahilde tamamlandı. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yürüyüşe eşlik etti. Mehter marşı gösterileriyle devam eden kutlamaları vatandaşlar büyük ilgiyle izlediler.

"Damatlığa adım attılar"

Geleneksel hale gelen sünnet şöleninde açılışında konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin 60 çocuğun sünnet ettirildiğini belirterek, "Allah tüm çocuklarımızın bahtlarını açık etsin, damatlıklarını da görmeyi nasip etsin." ifadesini kullandı. Tekin, şölene destek verenlere teşekkür etti.

Etkinlik, sünnet çocuklarına hediye takdimi ve şehir turuyla sona erdi.