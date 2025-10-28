6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem başta Balıkesir'de olmak üzere birçok kentte büyük panik yarattı.

Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen deprem Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul ve Kocaeli'de de hissedilirken; vatandaşlar büyük panik yaşadı.

BAKAN YERLİKAYA: 3 BİNA VE 1 DÜKKAN YIKILDI

Bölgeden yıkılan binalar olduğu yönünde bilgiler gelmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ağustos'taki depremde hasar aldığı için boşaltılan 3 bina ile 1 dükkanın yıkıldığını can kaybının olmadığını açıkladı.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK YORUM

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Bilimci Naci Görür'den ilk değerlendirme geldi. Görür yaptığı paylaşımda "Aktaş-Sındırgı/Balklesir'de bir deprem oldu.Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor.Hasarlı evlerden uzak durun" ifadelerini kullandı.