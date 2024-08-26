30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz mi sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Otobüs, metrobüs, marmaray ve metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanımı konusunda bilgi arayışı devam ediyor. Peki, İETT otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi merak ediliyor. Vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz olacak mı?Detaylar haberimizde...
30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım hizmeti ücretsiz verilecek.
İETT OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK MI?
İBB'den yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı belirtildi.