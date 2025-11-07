10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri yapılacak mı, ne zaman yapılacak?

10 Kasım yaklaşıyor ve herkesin aklında aynı soru var: 10 Kasım resmi tatil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri bu yıl nasıl ve ne zaman gerçekleştirilecek? Okullar, kamu kurumları ve özel sektör çalışanları için durum ne olacak? Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü olarak Türkiye'de her yıl anılıyor; ancak resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle, kamu kurumları ve özel sektör normal mesaiye devam ediyor. Yani 10 Kasım günü çalışanlar iş başında olacak, resmi olarak tatil uygulanmayacak.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl olduğu gibi, 10 Kasım'da tüm Türkiye'de saat 09:05'te saygı duruşu gerçekleştirilecek. Bu saygı duruşunun ardından resmi törenler ve anma etkinlikleri düzenlenecek. Törenler okullarda, kamu kurumlarında ve bazı özel organizasyonlarda yapılacak.

ARA TATİL 10 KASIM'A DENK GELİYOR MU?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak. Bu durumda:

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 10 Kasım Pazartesi günü tatilde olacak.

Üniversiteler ise akademik takvimlerine devam edecek; yani üniversitelerde dersler normal şekilde yapılacak.

10 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında vefat ettiği gün olarak anılıyor. Bu tarih, Atatürk'ü anmak, onun inkılaplarını ve fikirlerini hatırlamak, genç kuşaklara aktarmak açısından büyük öneme sahiptir. Her yıl Türkiye genelinde saygı duruşları, resmi törenler, okullarda etkinlikler ve çeşitli anma programları ile Atatürk'ün hatırası yaşatılır.