Yasaklarda hastaneye gitmek serbest mi? Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek için nasıl izin alınır?

Yasaklarda hastaneye gitmek serbest mi? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle alınan tam kapanma kararı geçtiğimiz hafta başlamıştı. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan kısıtlamada hastaneye gidecek olanların muaf olduğu İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede belli oldu. Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek için nasıl izin alınır? Özel hastaneler açık mı?

Kısıtlamada hastaneye gitmek için nasıl izin alınacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. 17 günlük tam kapanma döneminde özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması durumunda her türlü tedbirin alınacağı ve kontrolünün sağlanacağı aktarılmıştı. Peki, Hastaneye gitmek serbest mi? Yasaklarda hastaneye gidilebilir mi? Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek için nasıl izin alınır? Özel hastaneler açık mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HASTANEYE GİTMEK SERBEST Mİ?

Sokağa çıkma yasağında sağlık randevuları hakkında genelgede yer alan madde şu şekilde;

Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışıldığına dair gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi, özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması, fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi), Çiftçi Kayıt Belgesi'nin amaç dışı kullanılması gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince her türlü tedbir alınacak ve denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak.

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle muaf tutulabilecektir.

TAM KAPANMADA HASTANELER AÇIK MI OLACAK?

Yayınlanan genelgeye göre hastaneye gidilebilecek. Randevusu olanlar hastaneye giderken randevularını göstermek şartı ile hastanelere gidebilecek.

TAM KAPANMADAN KİMLER MUAF OLACAK? (ÖZEL HASTANELER AÇIK MI?)

- Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve PTT çalışanları.

- Hastaneler, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar.

- Sokak hayvanlarını besleyenler, hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezlerinin görevlileri, gönüllü çalışanları ve Hayvan Besleme Grubu üyeleri

- İkametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya çıkanlar.

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışını yapan iş yerleri ile buralarda çalışanlar.

- Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.

- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.

- Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve çalışanları.

- Oteller ve konaklama yerleri ile çalışanları.

- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

- Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar.

- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları.

- Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

- Otizm, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile veli veya vasileri.

- Yurt içi ve dışı müsabaka, kamplara katılacak milli sporcular, seyircisiz, profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan refakatçileri, sınav görevlileri.

- Zorunlu müdafi-vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri

- Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri

- 10.00-16.00 arasında sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları

- Nöbetçi noterler ile çalışanları.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

KISITLAMA NE ZAMAN BİTECEK?

29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından "Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi" düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.

'ÖLÜM BELGESİ' UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak. Cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi uygulamasından vazgeçildi. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgede daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.