Yasaklar kalkıyor mu? 15 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı? Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor? Son durum

Yasaklar kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasakları kalkıyor mu? Soruları vaka sayılarının düşmesi ile birlikte araştırılıyor. 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağının son gününe girilmişken vatandaşlar soruyor; Yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? 15 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı? Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor? Son durum

Yasaklar kalkıyor mu? Türkiye'nin gözü kulağı, koronavirüs mücadelesinde alınan kısıtlamaların ne zaman sona ereceğinde... Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Peki yasaklar kalkıyor mu? 15 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı? Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor? Son durum

YASAKLAR KALKIYOR MU? KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Geçen hafta düzenlenen kabine toplantısı sonrasına koronavirüs tedbirlerine yönelik yalnızca okullar ile ilgili alınan kararlar açıklandı. Buna göre; köy okulları ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

Kafe ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek, sokağa çıkma yasaklarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin kademeli bir şekilde kaldırılacağını açıkladı.

Öte yandan uzmanlar koronavirüs vaka sayısında artış olduğunu ve yeni bir dalganın beklendiğini kaydetti.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor. Buna göre; 8 Şubat saat 05.00'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bitecek.

15 ŞUBAT'TA YASAKLAR KALKACAK MI?

Ocak ayının başında korona virüsü vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan düşüşün devam etmesi halinde yasakların 15 Şubat'ta kaldırılabileceğini söylemişti.

Ancak vaka sayıları son üç haftadır yeniden yükselişe geçti. Yaşanan yükselişle beraber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve "Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'da dahil olmak üzere diğer Bilim Kurulu üyeleri de tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini ve vaka sayılarında yeniden düşüş yaşanmaması halinde yasakların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan mutasyonlu virüs vakalarına da denk gelinmesi nedeniyle tedbirler aynı sıkılıkta devam ediyor. Dolayısıyla 15 Şubat'ta yasakların kaldırılması beklenmiyor.

YASAKLAR KALKTI MI?

Korona virüs yasakları ile ilgili sadece okullarda değişiklik yapıldı. Diğer korona virüs yasakları uygulanmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Köy okullarında 15 Şubatta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim öğretim kurumlarında eğitimin 1 Mart'ta başlaması için çalışma yapılacak." açıklamasında bulundu.

HES KODU DÜZENLEMESİ

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.