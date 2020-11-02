Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma son bölüm full izle | Yasak Elma 84. bölüm fragmanı

Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Konusu ile dikkat çeken dizide başarılı oyunculuk performansları da beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma yeni sezonuyla Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 82. bölüm kesintisiz izle! Yasak Elma yeni bölüm canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Halit oğlunun velayetini alabilmek için Yıldız ve Kerim ilişkisiyle ilgili somut delillerin peşine düşmüştür. Tam ümidini kaybettiği esnada, beklemediği bir el ona yardım teklifinde bulunur. Halit'in zorlu bir karar vermesi gerekecektir.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Yıldız'ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız'la yakınlık kurma çabasına girer. Asuman, Halit ve Yıldız'ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur. Ancak kimsenin bilmediği, Halit'in bambaşka bir planının olduğudur.

YASAK ELMA 83. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 83. bölüm fragmanı yayınlandı. 84. bölüm fragmanı ise dizinin bitiminde yayınlanacak.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert