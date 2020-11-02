Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma son bölüm full izle | Yasak Elma 84. bölüm fragmanı
Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Konusu ile dikkat çeken dizide başarılı oyunculuk performansları da beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yasak Elma yeni sezonuyla Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 82. bölüm kesintisiz izle! Yasak Elma yeni bölüm canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.
YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Halit oğlunun velayetini alabilmek için Yıldız ve Kerim ilişkisiyle ilgili somut delillerin peşine düşmüştür. Tam ümidini kaybettiği esnada, beklemediği bir el ona yardım teklifinde bulunur. Halit'in zorlu bir karar vermesi gerekecektir.
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YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ender ve Yıldız'ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız'la yakınlık kurma çabasına girer. Asuman, Halit ve Yıldız'ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur. Ancak kimsenin bilmediği, Halit'in bambaşka bir planının olduğudur.
YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAK ELMA 83. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin 83. bölüm fragmanı yayınlandı. 84. bölüm fragmanı ise dizinin bitiminde yayınlanacak.
YASAK ELMA 83. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ...
YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert