Yasak Elma dizisinde, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yapıldı

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma dizisi, dün akşam 132. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde, geçtiğimiz aylarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu HaberTürk yayını sırasında ses kontrolü yapan İHA kameramanına tokat atan Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yapıldı.

SARIKAYA'YA GÖNDERME YAPILDI

Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan bölümünde ise Şevval Sam'ın oynadığı Ender karakteri bir canlı yayına konuk oluyor. Yayından önce ses kontrolünü yapmak isteyen bir çalışan Ender'in yanına geliyor. O esnada sunucu ile konuşan Ender ise çalışanı vurarak uzaklaştırıyor.

MUHARREM SARIKAYA'NIN TOKAT OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep kameramanı, ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek çalışana tokat atarak itti. Muharrem Sarıkaya yaşanan tokat olayının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada özür diledi.

ŞEYMA SUBAŞI GÖNDERMESİ YAPILMIŞTI

Sık sık gündeme ilişkin konulara gönderme yapılan dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir bölümünde ise Şeyma Subaşı'na gönderme yapılmıştı. Dizide Acun Ilıcalı'nın eşinden boşanmasının ardından "Boşandılar" paylaşımına atıfta bulunulmuştu.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Dizideki çalışana darp sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Peş peşe paylaşım yapan birçok sosyal medya kullanıcısı "Böyle göndermelerin hastasıyız" yorumunu yaptı.