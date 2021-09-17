Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı - Haberler Magazin
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Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı

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2018 yılında avukat Burak Mengü'den boşanan geçtiğimiz sene ayrıldığı 'Yasak Elma' adlı dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, Yasak Elma dizisinin ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay ile Cihangir'de sarmaş dolaş bir şekilde objektiflere yakalandı. Evli olduğu iddia edilen Akay, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

2018 yılında avukat Burak Mengü'den boşanan geçtiğimiz sene ayrıldığı Yasak Elma adlı dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, Cihangir'deydi.

Bir mekanda gece 03.00'e kadar Yasak Elma dizisinin ikinci yönetmeni olan Oğulcan Eren Akay ile samimi görüntüler veren Pekdemir'in gecesi olaylı bitti. Gecenin ilerleyen saatinde mekandan ayrılırken flaşların patlamasıyla ortalık karıştı.

Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı

Alkolün dozunu kaçıran Pekdemir'in yanındaki gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarına saldırarak ağıza alınmayacak küfürler etti. Olaylı gecede, alkollü olduğu görülen Pekdemir'in arkadaşı, Kanal D muhabiri Barış Agil'e kafa atıp, tekme ile saldırdı. Pekdemir bu sırada bağırarak tarafları teskin ve sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı

Arabaya binerek olay çıkaran arkadaşının arkasından giden Pekdemir bir süre sonra olay yerine geri döndü. Oyuncu, "Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Lütfen bu olayı büyütmeyin, haklısınız görüntüleri kullanın ya da kullanmayın demiyorum ama beni lütfen gömmeyin" diyerek ağladı.

Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı

Akay'ın evli ve çocuğu olduğu iddia ediliyor. Pekdemir, yeni diziyle ekrana gelecek. Pekdemir, 'Yalancılar ve Mumları' dizisiyle ekranda olacak. Oyuncu, olaylı geceyle ilgili de açıklama yapmadı.

Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı

Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı

Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı

Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı

Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı

Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı
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Haber: Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı - Haberler Magazin
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