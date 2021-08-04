YAŞ açılımı nedir? YAŞ ne demek? Yüksek Askerî Şûra nedir?

YAŞ toplantısı sonrasında 2021 YAŞ kararları açıklandı. Bunun ardından vatandaşlar YAŞ ne demek, açılımı nedir? YAŞ ne anlama geliyor merak etti. Sizler için kısaca YAŞ nedir, görevleri nelerdir? anlatacağız...

YAŞ nedir? YAŞ ne demek? Yüksek Askerî Şûra kararları açıklandı mı? Yüksek Askerî Şûra ne anlama geliyor? Görevleri nelerdir?

YAŞ NE DEMEK? YAŞ AÇILIMI NEDİR?

YAŞ " Yüksek Askerî Şûra " anlamına gelmektedir. Yüksek Askerî Şûra'nın baş harfleri YAŞ kısaltmasını oluşturur.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA NEDİR?

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Ankara'da yalnızca barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kurul. Yüksek Askerî Şûra ilk olarak 1972 yılında toplanmıştır.

Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şûrayı toplayabilir ve şûraya başkanlık eder. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından kurulur. Gündemin özelliğine göre Şûra toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

Yüksek Askerî Şûranın gündemi; Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Şûra genel sekreterliğini Millî Savunma Bakanı yürütür. Şûra üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Şûra genel sekreteri tarafından Cumhurbaşkanına sunulmaktadır.

YAŞ GÖREVLERİ NELERDİR?

Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Yüksek Askeri Şûranın görevleri şunlardır:

- Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;

- Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;

- Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;

- Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;

- Mevzuatla verilen görevleri yapmak,

2021 YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün yapılan YAŞ toplantısında alınan kararlar şu şekilde: