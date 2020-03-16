Yarım asırlık "işçi takımı"nın büyük düşüşü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yarım asırlık "işçi takımı"nın büyük düşüşü - Haber
Karabükspor, Karabük, Türkiye, İşçi, Güncel

Yarım asırlık "işçi takımı"nın büyük düşüşü

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 51 yıl önce kurulan Kardemir Karabükspor, Süper Lig ile 1. ve 2. Lig maceralarının ardından gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

16.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:35
Yarım asırlık

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 51 yıl önce kurulan Kardemir Karabükspor, Süper Lig ile 1. ve 2. Lig maceralarının ardından gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

Türk futboluna yıldızlaşmış birçok oyuncu ve teknik adam kazandıran, en parlak dönemini yaşadığı 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme şansı yakalayan "işçi takımı", ekonomik sıkıntılar nedeniyle kötü günler geçirmeye başladı.

Buna bağlı olarak 2017-2018 sezonunda Süper Lig'e, 2018-2019'da da bitime 8 hafta kala matematiksel olarak TFF 1. Lig'de kalma şansını yitiren Karabükspor, bu sezonun da tamamlanmasına 6 hafta kala yer aldığı TFF 2. Lig'e veda etti.

Oynadığı 28 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 23 yenilgi yaşayan Karabük temsilcisi, 29. haftaya 6 puanla son sırada girdi.

Ligde 6 puanı bulunan Karabük temsilcisi, kalan 6 maçını da kazanması durumunda 24 puana ulaşabilecek.

En son 1973-1974 sezonunda mücadele ettiği 3. Lig'e gerileyen Karabük ekibi, adeta başa döndü.

Geçmiş dönemde formasını giydiği bazı oyunculara ve teknik heyete olan borçları nedeniyle üst üste puan silme cezaları da alan işçi takımı, yeniden parlak günlerine dönmenin hayalini kuruyor.

"Türkiye'ye mal olmuş vizyonlu bir takım"

Kardemir Karabükspor Kulübü Asbaşkanı Serdal Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün zor bir süreçten geçtiğini ve birkaç kişi dışında kimsenin destekte bulunmadığını söyledi.

Kulübün içinde bulunduğu duruma üzüldüklerini dile getiren Acar, "Birlik ve beraberlik olduğu sürece Kardemir Karabükspor, eski ve parlak günlerine mutlaka geri dönecektir. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olalım istedik ama belirli noktalarda eksik kalındı. Biz iyi bir niyetle elimizden geldiği kadar takıma sahip çıkıyoruz. Herkesin de takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Bu takım yönetime ya da kulüp başkanı Mehmet Yüksel'e ait bir takım değil. Bu Karabük'ün bir spor kulübü, şehrin bir markası. Karabükspor dünyaya, Türkiye'ye mal olmuş vizyonlu bir takım." diye konuştu.

Acar, matematiksel olarak 3. Lig'e düştüklerini ve bunun için sızlanmak yerine neler yapabileceklerine odaklandıklarını anlatarak, "Bu takımı yeniden eski günlerine nasıl döndürebiliriz, bunun derdinde olacağız. 3. Lig için düşüncelerimiz, çalışmalarımız var ama bir kongre sürecimiz de var. Kongrede takıma sahip çıkmak isteyenler varsa biz bırakmaya hazırız. Daha önce bıraktık kimse sahip çıkmadı. Birlik ve beraberlik olursa eski günlerine döner bu kulüp ancak bu vurdumduymazlık devam ederse bu sonlar kaçınılmaz olur." ifadelerini kullandı.

Takımda yer alan genç oyuncuların ellerinden geldiğince takıma destek verdiğini vurgulayan Acar, tek amaçlarının bu oyuncuları futbolun içinde tutabilmek olduğunu sözlerine ekledi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Yarım asırlık 'işçi takımı'nın büyük düşüşü

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yarım asırlık "işçi takımı"nın büyük düşüşü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi Haber
Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti Haber
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İngiltere'de korkutan koronavirüs raporu! Salgının biteceği tarih ve bulaşacağı insan sayısı yer aldı Haber
İngiltere'de korkutan koronavirüs raporu! Salgının biteceği tarih ve bulaşacağı insan sayısı yer aldı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
'Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor' iddialarına yalanlama geldi
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu
Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Muhterem Nur Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Ersun Yanal Berkay Şahin Mustafa Cengiz Henry Onyekuru Radamel Falcao
Daha Fazla Almanya Beşiktaş Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Yarım asırlık "işçi takımı"nın büyük düşüşü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 13:35:59. #1.15#