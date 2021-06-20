YARIM ASIRDIR DİKİŞ MAKİNELERİNE HAYAT VERİYOR
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YARIM ASIRDIR DİKİŞ MAKİNELERİNE HAYAT VERİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çameli İlçesinde Seyyar dikiş makinesi tamircisi Mehmet Seyis teknolojiye karşı direniyor.

DENİZLİ'nin Çameli İlçesinde Seyyar dikiş makinesi tamircisi Mehmet Seyis teknolojiye karşı direniyor. Asırlık makinelerin tamir ve bakımını yapan 70 yaşındaki Mehmet yıllara meydan okuyarak 50 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan dikiş makinesi tamircisi Mehmet Seyis, 20 yaşında başladığı mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Bir dönem gelinlerin çeyiz ihtiyaçlarının başında gelen dikiş makinelerini tamir eden ve bakımını yapan Seyis, mesleğinden kopmayarak teknolojiye direnmeye devam ediyor.

Mehmet Seyis, her ay minibüsüyle Ortaca'ya yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Denizli'nin Çameli ilçesine gelerek, burada arızalı dikiş makinelerine yeniden hayat veriyor. İlçe ilçe gezip, dikiş makinelerini onaran Mehmet Seyis, "Dikiş makineleri eskiden her evde bulunurdu. Artık çok az bulunuyor. Bir zamanlar, çeyizlerinin vazgeçilmeziydi. Şimdi yük olarak görülüyor. Genellikle orta yaş ve üzeri insanlar kullanıyor. ilçe ilçe dolaşarak bu makinelerin tamirini yapıyorum" dedi.

İşini severek yaptığını dile getiren Seyis, "Denizli, Aydın, Muğla, Manisa gibi şehirlerden dikiş makinası arızaları için çok sayıda telefon alıyorum. Bazen 100 yılı aşkın emektar dikiş makinelerini tamir ediyorum. Bu makinelere rastlamak çok nadir bir durum. Makinelerle uğraşmak beni rahatlatıyor. İşimi çok seviyorum. Gücümün yettiğince minibüsümle gezip dikiş makinelerini onarmak istiyorum" diye konuştu.

Dikiş makinesini tamir ettiren Nurten Aydınhan ise, "Çeyizimden kalan dikiş makinesinin tamiri için geldim. Eskiden annelerimiz dikiş makinelerini çok kullanırdı. Konfeksiyon bu kadar gelişmediği için genellikle evde kıyafet dikilirdi. Şimdi evlerde hobi olarak dikiş dikenler var. Arızalan makinem ustanın elinde can buldu. Mutlu oldum" diye konuştu.

YARIM ASIRDIR DİKİŞ MAKİNELERİNE HAYAT VERİYOR
YARIM ASIRDIR DİKİŞ MAKİNELERİNE HAYAT VERİYOR
YARIM ASIRDIR DİKİŞ MAKİNELERİNE HAYAT VERİYOR
YARIM ASIRDIR DİKİŞ MAKİNELERİNE HAYAT VERİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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