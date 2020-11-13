Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu
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Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu

13.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:12

Yargıtay, hiçbir delil olmamasına rağmen eşiyle cinsel ilişki yaşamayan kocanın "tam kusurlu" olduğuna hükmetti. Emsal karara göre eşiyle cinsel birliktelik kurmayan erkek, boşanma davalarında "kusurlu" sayılabilecek.

Kahramanmaraş'ta H.Y. karısından ayrılmak için boşanma davası açtı. 4 gün sonra da eşi E.Y. karşı boşanma davası açarak; eşinin sebepsiz yere kendisiyle cinsel ilişki yaşamadığını öne sürdü. 6 aylık çifti boşayan mahkeme, "Eşit kusurlu" gördüğü çiftin tazminat taleplerini reddetti. Ancak E.Y. nafaka ve tazminat alamadığı için, H.Y. de manevi yönden dosyayı temyiz etti.

BUNDAN SONRAKİ DAVALARA ETKİ EDECEK

Sabah'tan Muhammed Uzun'un haberine göre kadını haklı bulan Yargıtay ise hiçbir delil olmamasına rağmen eşiyle cinsel ilişki yaşamayan kocanın "tam kusurlu" olduğuna hükmetti ve kararı bozdu. Verilen emsal kararıyla birlikte artık eşiyle cinsel birliktelik kurmayan erkek, boşanma davalarında "kusurlu" sayılabilecek.

'KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI' OLARAK YORUMLANDI

Cinsel ilişki kurulamamasında kadının kusuru olmadığını, erkeğin "kusurlu" olduğunu vurgulayan ve cinsel ilişkide bulunmamayı "Kişilik haklarına saldırı" olarak yorumlayan kararda şu detaylar var: Sağlıklı cinsel ilişkide kadın ve erkeğin cinsel ilişki kurmalarına yönelik fiziksel engellerinin bulunmaması halinde, erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir. Tarafların evlilikleri sürecinde sağlıklı cinsel ilişki kuramadıkları soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır.

Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı 'tam kusurlu' buldu
Haber Yorumları (21)
NOMİNALİST: Ayni seyi kadin yapsaydi ne diyecektiniz
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ÇÖZÜM: Gereği düşünüldü dibini bulmuşmu kontrolü için bilikişiye havale edip heyetlerce incelenmesi
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NAZLI: Erkekler bildiklerim calisirsa, evde de sorun olmuyor genelde. Ama Kafalari Bos dolasanlarin aylede zaten zirt pirt kavga görültü cikyor, ise gidiyorum diye karisini kandirip sevgilisine yada kahveye gidiyorlar. Yalan söylemezlerse sorun de olmazdi. Ama cok Erkekler Kahvede oturup cay icerler bide cok calisyor derler, yok buldugu ist olursa bile begenmezler, ya maasi az yada isi zor derler
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